Ракети для HIMARS та далекобійні снаряди: ЗСУ отримають нове озброєння зі США

США дадуть Україні боєприпаси для HIMARS / Фото Reurters, Flickr

Сполучені Штати Америки виділяють Україні черговий транш допомоги у сфері безпеки на суму $ 275 млн.

"Сьогодні міністерство оголошує про затвердження 24-го президентського пакету допомоги в розмірі $275 млн для задоволення потреб України в сфері безпеки і оборони", - повідомила в п'ятницю заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Що увійде в новий пакет допомоги США Україні

За її словами, в цей транш допомоги входять кошти:

для придбання додаткових боєприпасів для ракетних систем HIMARS;

5 тис. високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

понад 1,3 тис. протитанкових систем;

125 армійських позашляховиків;

чотири супутникові антени.

Всього з початку роботи адміністрації президента Джо Байдена США надали Україні військову допомогу на суму понад $18,5 млрд.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков раніше розповів, що українські захисники отримали від США ще 4 реактивні артилерійські системи HIMARS. Також Україна вже отримала від Німеччини першу обіцяну систему протиповітряної оборони IRIS-T.

Тим часом ЗМІ повідомили, що на військовій авіації України була встановлена ізраїльська система Smartshooter, яка допоможе перехопити іранські дрони-камікадзе. Вона управляється за допомогою штучного інтелекту і системи передових радарів. Smartshooter заробила на легких літаках і безпілотниках.

Інші новини: