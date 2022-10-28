Ракети для HIMARS та далекобійні снаряди: ЗСУ отримають нове озброєння зі США

У США затвердили новий пакет допомоги в розмірі $275 млн для задоволення потреб України.
Сполучені Штати Америки виділяють Україні черговий транш допомоги у сфері безпеки на суму $ 275 млн.
"Сьогодні міністерство оголошує про затвердження 24-го президентського пакету допомоги в розмірі $275 млн для задоволення потреб України в сфері безпеки і оборони", - повідомила в п'ятницю заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх.
Що увійде в новий пакет допомоги США Україні
За її словами, в цей транш допомоги входять кошти:
- для придбання додаткових боєприпасів для ракетних систем HIMARS;
- 5 тис. високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
- понад 1,3 тис. протитанкових систем;
- 125 армійських позашляховиків;
- чотири супутникові антени.
Всього з початку роботи адміністрації президента Джо Байдена США надали Україні військову допомогу на суму понад $18,5 млрд.
Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков раніше розповів, що українські захисники отримали від США ще 4 реактивні артилерійські системи HIMARS. Також Україна вже отримала від Німеччини першу обіцяну систему протиповітряної оборони IRIS-T.
Тим часом ЗМІ повідомили, що на військовій авіації України була встановлена ізраїльська система Smartshooter, яка допоможе перехопити іранські дрони-камікадзе. Вона управляється за допомогою штучного інтелекту і системи передових радарів. Smartshooter заробила на легких літаках і безпілотниках.
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