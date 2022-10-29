У США почали переглядати плани щодо України: Арестович розповів, що буде з військовою допомогою

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Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що нинішня ситуація в Україні визначає геополітику в усьому світі. США вже почали втрачати важелі управління через те, що Україна "занадто швидко" виграє на полі бою проти Росії.

Про це Арестович заявив під час розмови з російським опозиціонером та юристом Марком Фейгіним.

"З точки зору дуже впливових американців, цілих груп дуже впливових американців, ми виграємо війну у Путіна занадто швидко. Вони розраховували довше за своїми стратегічними планами. А тепер вони почали ці плани різко переглядати, тому що зробити так, щоб ми виграли її повільніше, неможливо. Ситуація вже почала не залежати від того, що робить Росія. Почала радикально змінюватися ситуація в усьому світі", - сказав Арестович.

Як зазначив радник голови ОП, наразі США змушені радикально переглядати свої плани, щоб пристосуватися до подій у світі, що дуже прискорилися.

"Американці опинилися у ситуації, коли процеси в тому ж Китаї почали відбуватися набагато швидше, ніж вони розраховували і планували за своїми довгостроковими стратегіями з виділеними ресурсами, бюджетами, темпами і так далі... В деякій мірі США перестали управляти загальносвітовими подіями. І якщо вони зараз спробують уповільнити допомогу (скоротять поставки зброї), то що станеться? Вони взагалі перестануть керувати ще більшою частиною подій... Мені здається, що вони будуть тільки посилювати допомогу нам", - заявив Арестович.

Військова допомога Україні

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки виділяють Україні черговий транш допомоги у сфері безпеки на суму $ 275 млн. У новий транш допомоги входять кошти: для придбання додаткових боєприпасів для ракетних систем HIMARS; 5 тис. високоточних 155-мм артилерійських снарядів; понад 1,3 тис. протитанкових систем; 125 армійських позашляховиків; чотири супутникові антени.

Всього з початку роботи адміністрації президента Джо Байдена США надали Україні військову допомогу на суму понад $18,5 млрд.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що українські захисники отримали від США ще 4 реактивні артилерійські системи HIMARS. Також Україна вже отримала від Німеччини першу обіцяну систему протиповітряної оборони IRIS-T.

Тим часом ЗМІ повідомили, що на військовій авіації України була встановлена ізраїльська система Smartshooter, яка допоможе перехопити іранські дрони-камікадзе. Вона управляється за допомогою штучного інтелекту і системи передових радарів. Smartshooter заробила на легких літаках і безпілотниках.

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