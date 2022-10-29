УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У США почали переглядати плани щодо України: Арестович розповів, що буде з військовою допомогою

29 жовтня 2022, 23:15

Як зазначив Арестович, з точки зору дуже впливових американців, Україна виграє війну у Путіна занадто швидко.

У США почали переглядати плани щодо України: Арестович розповів, що буде з військовою допомогою
/ Колаж фото УНІАН

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що нинішня ситуація в Україні визначає геополітику в усьому світі. США вже почали втрачати важелі управління через те, що Україна "занадто швидко" виграє на полі бою проти Росії.

Про це Арестович заявив під час розмови з російським опозиціонером та юристом Марком Фейгіним.

"З точки зору дуже впливових американців, цілих груп дуже впливових американців, ми виграємо війну у Путіна занадто швидко. Вони розраховували довше за своїми стратегічними планами. А тепер вони почали ці плани різко переглядати, тому що зробити так, щоб ми виграли її повільніше, неможливо. Ситуація вже почала не залежати від того, що робить Росія. Почала радикально змінюватися ситуація в усьому світі", - сказав Арестович.

Як зазначив радник голови ОП, наразі США змушені радикально переглядати свої плани, щоб пристосуватися до подій у світі, що дуже прискорилися.

"Американці опинилися у ситуації, коли процеси в тому ж Китаї почали відбуватися набагато швидше, ніж вони розраховували і планували за своїми довгостроковими стратегіями з виділеними ресурсами, бюджетами, темпами і так далі... В деякій мірі США перестали управляти загальносвітовими подіями. І якщо вони зараз спробують уповільнити допомогу (скоротять поставки зброї), то що станеться? Вони взагалі перестануть керувати ще більшою частиною подій... Мені здається, що вони будуть тільки посилювати допомогу нам", - заявив Арестович.

Військова допомога Україні

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки виділяють Україні черговий транш допомоги у сфері безпеки на суму $ 275 млн. У новий транш допомоги входять кошти: для придбання додаткових боєприпасів для ракетних систем HIMARS; 5 тис. високоточних 155-мм артилерійських снарядів; понад 1,3 тис. протитанкових систем; 125 армійських позашляховиків; чотири супутникові антени.

Всього з початку роботи адміністрації президента Джо Байдена США надали Україні військову допомогу на суму понад $18,5 млрд.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що українські захисники отримали від США ще 4 реактивні артилерійські системи HIMARS. Також Україна вже отримала від Німеччини першу обіцяну систему протиповітряної оборони IRIS-T.

Тим часом ЗМІ повідомили, що на військовій авіації України була встановлена ізраїльська система Smartshooter, яка допоможе перехопити іранські дрони-камікадзе. Вона управляється за допомогою штучного інтелекту і системи передових радарів. Smartshooter заробила на легких літаках і безпілотниках.

Більше новин про військову допомогу Україні:

військова допомога Олексій Арестович
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:40

Як швидко почистити срібло в домашніх умовах: найефективніші способи

23:20

Окупантам "перекривають кисень": ключова залізнична гілка під контролем ЗСУ - АрестовичВідео

23:17

"Я у великій біді": Собчак прокоментувала втечу з Росії

23:15

У США почали переглядати плани щодо України: Арестович розповів, що буде з військовою допомогоюВідео

22:30

Зерновий шантаж Кремля: Зеленський запропонував вигнати РФ з G20Відео

Реклама
22:10

Кондратюк розповів, чому не воюють його синиВідео

21:58

"Війна закінчиться раптово": у Зеленського дали прогноз і розкрили несподіваний сценарійВідео

21:50

Що приготувати без світла: найсмачніший і швидкий рецепт для всієї родиниВідео

21:40

Україна переходить на зимовий час: що потрібно зробити, щоб всю зиму годинник приносив гроші і успіхВідео

21:32

Прикмети на 30 жовтня: 3 важливих заборони, які не можна порушувати в цей деньВідео

21:27

Китай зацікавлений у тому, щоб Росія програла війну проти України - ФейгінВідео

21:08

Тіло генерала РФ Лапіна дістали з Москви-ріки - ЗМІ розповіли про фейкВідео

20:40

Тисячі похоронок для Калінінграда: ЗСУ "стерли в порошок" армійський корпус РФ - ForbesВідео

20:30

Як утеплити вікна: 100-відсоткові способи, про які ви не підозрювалиВідео

20:29

Перші судові процеси проти РФ у Гаазі можуть початися вже цього року - єврокомісар

19:48

Атака на базу ЧФ у Севастополі: у Мережі показали фото морського безпілотникаВідео

19:22

Ліквідованих "чмобіків" стане більше: Словенія передала Україні 28 модернізованих Т-55

18:56

"ЧФ худне і стає флотилією": у ЗСУ тролять окупантів після вибухів у СевастополіВідео

18:52

Росія призупинила участь у зерновій угоді: Україна закликала Москву дотримуватися зобов'язаньВідео

18:27

"Вийшов у море - пішов на дно": у Криму по ТБ показали відео атаки на кораблі РФВідео

Реклама
18:20

Гороскоп на листопад-2022: що планувати і чого не можна робити цього місяцяВідео

18:05

Навіщо Росія вкинула фейк про "брудну бомбу": Кулеба назвав три ціліВідео

17:44

Полонені та багато трофеїв: ЗСУ вибили окупантів з Невського на ЛуганщиніВідео

17:36

"Адмірал Макаров" множиться на нульПогляд

17:31

Британія рознесла Росію за "казки" про підготовку ЗСУ для удару по ЧФ РФ у СевастополіВідео

17:30

Зеленський сказав, чому біженці не можуть повертатися додому з-за кордонуВідео

17:21

Вишкребок з Дому-2 Бузова приїхала на Донбас роздавати гуманітарну допомогу

17:08

В РФ приплели британців до вибухів у Севастополі та звинуватили їх у підриві "Північних потоків"

17:03

Навіщо кидати фольгу у пральну машину: хитрість досвідчених господинь для прання синтетики

16:59

"Кілька кораблів потоплені": журналіст розкрив нові деталі вибухів у СевастополіВідео

16:42

Путін може не пережити поразку у війні проти України – БудановВідео

16:36

У Шойгу влаштували істерику: "казкар" Конашенков звинуватив ЗСУ в ударах по ЧФ РФ у СевастополіВідео

16:34

Катю Пушкарьову не впізнати: як змінилася актриса

16:15

Не врятувався, відводячи літак від села: деталі загибелі льотчика-винищувача ЗСУ на МиколаївщиніВідео

16:04

У РФ звільнили скандального командувача наступом в Україні генерала Лапіна, на якого "кидався" КадировВідео

15:58

Зеленський відповів, чи зможе піти на третій президентський термін як Сі Цзіньпін

15:40

Вибухи на кораблях ЧФ РФ у Севастополі: у ЗСУ припускають провал окупантів із запуском ППОВідео

15:34

"ЧФ просто поплив": у Зеленського потролили окупантів після вибухів у СевастополіВідео

15:16

Лорак притулилася гладкими стегнами до Лазарєва, який підтримав війну в Україні

15:09

Про це не знають багато господинь: навіщо насправді потрібна кожна сторона теркиВідео

Реклама
14:55

"Складно сказати, що це таке": Зеленський підколов Путіна і висунув умову для переговорівВідео

14:41

Україна буде в Криму тільки за допомогою ЗСУ, наступ відбудеться в 2023 році - БудановВідео

14:28

"Дірка в тральщику" і удар по флагману ЧФ: подробиці потужної "бавовни" в СевастополіВідео

14:09

Перше, що спало на думку: Чорновіл пояснив, чому Росія лякає світ "брудною бомбою"

13:54

Фінансовий гороскоп на листопад-2022: що категорично не можна робити, щоб не втратити грошіВідео

13:49

Армія України може звільнити Херсон до кінця листопада - глава ГУР БудановВідео

13:09

Окупанти втекли з Чорнобаївки разом з технікою: супутникові знімкиВідео

13:04

Не просто звільнення територій: у Зеленського назвали головні цілі України у війніВідео

13:00

Гороскоп на завтра 30 жовтня 2022: Близнюкам - хороші новини, Левам - спокуси, Скорпіонам - недоброзичливці

12:30

"Бойові комарі": ЗСУ висміяли "атаку" дрона в Севастополі, яку "відбивали" кораблі ЧФ РФВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буря
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти