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Україна підписала угоду про гарантії безпеки ще з 2 країнами - перші деталі

Юрій Берендій
18 липня 2024, 18:50
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В Офісі президента повідомили, що укладені угоди про гарантії безпеки для України сприятимуть оборонній співпраці та допоможуть вступити до НАТО та ЄС.
Україна підписала угоду про гарантії безпеки ще з 2 країнами - перші деталі
Як ці угоди сприятимуть вступу України в ЄС та НАТО / Колаж Главред, фото: Офіс президента, скріншот із відео

Сьогодні, 18 липня президент України Володимир Зеленський у межах V саміту Європейської політичної спільноти підписав угоди про гарантії безпеки для України з Словенією та Чехією. Про це йдеться на сайті Офісу президента

Що передбачає угода з Словенією

"У Вудстоку Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Республікою Словенія", — йдеться у повідомленні.

Словенія надала Україні 13 пакетів військової допомоги і зобов'язалася підтримувати цей рівень підтримки на протязі десятирічного терміну угоди. Крім цього, Любляна забезпечить невідкладні потреби Києва в усіх аспектах зміцнення безпекових можливостей.

відео дня

В рамках угоди Словенія сприятиме навчанню в місії ЄС з військової допомоги Україні (EUMAM) і спільно знаходитиме джерела фінансування для реалізації проєктів української оборонної промисловості. Країни також розширять співпрацю у гуманітарній допомозі, економічному відновленні і програмі "Зерно з України".

Додатково передбачається зміцнення співпраці у сферах інформаційної та кібербезпеки, боротьби з організованою злочинністю, розвідки, контррозвідки та гуманітарного розмінування. Словенія також підтримує майбутнє членство України в ЄС і НАТО.

Що передбачає угода про гарантії безпеки з Чехією

"З початку повномасштабного російського вторгнення Чехія надала Україні військову допомогу на суму майже 400 мільйонів євро й продовжуватиме підтримувати з такою самою динамікою протягом 10 років дії документа. Чехія також вивчатиме варіанти постачання додаткової військової техніки з урахуванням потреб нашої країни", — йдеться в повідомленні.

Частина угоди фокусується на посиленні співпраці у військово-технічній сфері, включаючи постачання боєприпасів малого та великого калібрів, розвиток виробництва стрілецької зброї й легких озброєнь, дронів, засобів РЕБ і важкої техніки. Чехія також надає підтримку у постачанні артилерійських снарядів калібрів 155 мм та 122 мм, спільно з іншими країнами-партнерами.

Україна та Чехія планують розширювати виробничі потужності на своїх територіях для виробництва боєприпасів і створення спільних підприємств. Країни продовжать щорічно готувати близько 4 тисяч українських військових у рамках Місії ЄС з військової допомоги Україні (EUMAM).

Прага також зобов'язується надавати фінансову та матеріальну допомогу для цивільного захисту та підтримки постраждалих від війни, зокрема від ВПО. Чехія відкриває дипломатичне представництво в Дніпрі та області для зміцнення співпраці й надання допомоги у відновленні та розвитку.

"Чеська Республіка також чітко підтверджує свою підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО. Україна та Чехія уклали безпекову угоду на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України, ухваленої торік у Вільнюсі 12 липня", — додали на сайті президента.

Угода про співробітництво у сфері безпеки

Угода про співробітництво у сфері безпеки - міжнародна угода про гарантії безпеки Україні, яка визначає пріоритетні сфери двосторонньої безпекової співпраці — військової, політичної, фінансової та гуманітарної.

Угода фіксує механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України, а також передбачає допомогу нашій країні у зміцненні власних спроможностей для належного реагування на можливу ескалацію агресії з боку РФ.

Документ чинний протягом десяти років з дати його підписання й передбачає можливість перегляду партнерами у разі вступу України до НАТО до завершення строку його дії.

Гарантії безпеки для України - що відомо про гарантії безпеки для України від США

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 13 червня Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден підписали історичну безпекову угоду на 10 років під час саміту G7.

На саміті НАТО у Вашингтоні Велике Герцогство Люксембург та Україна уклали взаємну безпекову угоду, повідомляє Офіс президента Володимира Зеленського. Угоду підписали президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден.

Загалом, Україна уклала понад двадцять угод із державами-партнерами для підтримки своєї безпеки. У рамках цих договорів Київ отримуватиме 60 мільярдів доларів на фінансування військової допомоги протягом наступних чотирьох років, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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