Україна щорічно отримуватиме $60 млрд на військову підтримку: заява Кабміну

Україна вже підписала 20 угод з питань безпеки зі своїми країнами-партнерами та отримала гарантії подальшої підтримки, сказав Денис Шмигаль.

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Україна отримає довгострокову військову підтримку в галузі безпеки / Колаж: Главред, фото: 4-та ОТБр, УНІАН

Україна уклала понад двадцять угод із державами-партнерами, спрямованих на підтримку власної безпеки. У рамках договорів Київ щороку отримуватиме 60 мільярдів доларів на фінансування військової допомоги. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що Україна працює над коаліцією, яка здатна забезпечити перемогу.

"Паралельно з нашими мирними ініціативами ми посилюємо співпрацю з партнерами, тому що тільки сильна коаліція здатна забезпечити нашу перемогу. Україна підписала вже 20 безпекових угод із союзниками, зокрема з ЄС і США", - уточнив прем'єр.

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За його словами, держава отримала унікальну можливість для розвитку військового співробітництва та забезпечення своєї безпеки в майбутньому.

"Згідно з цими угодами, у наступні чотири роки наші партнери планують надавати Україні загальну військову підтримку на 60 мільярдів доларів щорічно", - наголосив Денис Шмигаль.

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Раніше Україна підписала безпековий договір зі США та ще 15 країнами:

Великою Британією

Німеччиною

Францією

Данією

Канадою

Італією

Нідерландами

Фінляндією

Латвією

Іспанією

Бельгією

Португалією

Швецією

Ісландією

Норвегією

Японією

27 червня Україна підписала безпекову угоду з Європейським Союзом. Окремо з Києвом підписали договори дві країни ЄС - Литва та Естонія.

Також Київ готується підписати безпекові договори з Польщею та Чехією. Президент Володимир Зеленський уже провів відповідні перемовини.

Угода про співробітництво у сфері безпеки Угода про співробітництво у сфері безпеки - міжнародна угода про гарантії безпеки Україні, яка визначає пріоритетні сфери двосторонньої безпекової співпраці — військової, політичної, фінансової та гуманітарної. Угода фіксує механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України, а також передбачає допомогу нашій країні у зміцненні власних спроможностей для належного реагування на можливу ескалацію агресії з боку РФ. Документ чинний протягом десяти років з дати його підписання й передбачає можливість перегляду партнерами у разі вступу України до НАТО до завершення строку його дії.

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