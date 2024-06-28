Україна щорічно отримуватиме $60 млрд на військову підтримку: заява Кабміну

Україна уклала понад двадцять угод із державами-партнерами, спрямованих на підтримку власної безпеки. У рамках договорів Київ щороку отримуватиме 60 мільярдів доларів на фінансування військової допомоги. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що Україна працює над коаліцією, яка здатна забезпечити перемогу.
"Паралельно з нашими мирними ініціативами ми посилюємо співпрацю з партнерами, тому що тільки сильна коаліція здатна забезпечити нашу перемогу. Україна підписала вже 20 безпекових угод із союзниками, зокрема з ЄС і США", - уточнив прем'єр.
За його словами, держава отримала унікальну можливість для розвитку військового співробітництва та забезпечення своєї безпеки в майбутньому.
"Згідно з цими угодами, у наступні чотири роки наші партнери планують надавати Україні загальну військову підтримку на 60 мільярдів доларів щорічно", - наголосив Денис Шмигаль.
Безпекові угоди для України - головні новини за темою:
Раніше Україна підписала безпековий договір зі США та ще 15 країнами:
- Великою Британією
- Німеччиною
- Францією
- Данією
- Канадою
- Італією
- Нідерландами
- Фінляндією
- Латвією
- Іспанією
- Бельгією
- Португалією
- Швецією
- Ісландією
- Норвегією
- Японією
27 червня Україна підписала безпекову угоду з Європейським Союзом. Окремо з Києвом підписали договори дві країни ЄС - Литва та Естонія.
Також Київ готується підписати безпекові договори з Польщею та Чехією. Президент Володимир Зеленський уже провів відповідні перемовини.
Угода про співробітництво у сфері безпеки
Угода про співробітництво у сфері безпеки - міжнародна угода про гарантії безпеки Україні, яка визначає пріоритетні сфери двосторонньої безпекової співпраці — військової, політичної, фінансової та гуманітарної.
Угода фіксує механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України, а також передбачає допомогу нашій країні у зміцненні власних спроможностей для належного реагування на можливу ескалацію агресії з боку РФ.
Документ чинний протягом десяти років з дати його підписання й передбачає можливість перегляду партнерами у разі вступу України до НАТО до завершення строку його дії.
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