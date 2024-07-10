Україна підписала чергову безпекову угоду із європейською країною - деталі

Під час саміту НАТО у Вашингтоні Велике Герцогство Люксембург та Україна підписали взаємну безпекову угоду. Про це повідомляють в Офісі президента Володимира Зеленського. Зі сторони України угоду підписав президент Володимир Зеленський, а зі сторони Люксембургу - прем’єр-міністр Люк Фріден.
"Люксембург продовжуватиме надавати військову допомогу Україні й буде надалі підтримувати захист життя наших людей. Угода зосереджена на політичній та ціннісній взаємодії між нашими країнами. Люксембург підтримує санкції проти Росії, наше подальше зміцнення на європейському та євроатлантичному напрямках – вступ України в ЄС і НАТО, – а також допомагатиме захисту та відновленню нашої культурної спадщини", - заявив Зеленський.
В угоді сказано, що у Європі не буде миру, допоки Україна буде під військовою загрозою, і будуть порушуватися її міжнародні права та суверенітет.
Крім того, як йдеться в угоді, обидві країни будуть працювати над тим, щоб українські захисники могли ефективно та швидко реагувати на будь-які загрози від зовнішніх ворогів.
Люксембург продовжить надавати довгострокову підтримку у оснащенні та навчанні, включно з підготовкою інструкторів та навчанням Сил безпеки й оборони України в межах Місії ЄС.
Що відомо про форум "Україна. Рік 2024"
Форум "Україна. Рік 2024" відбувся 25 лютого 2024 року. Спікери відповідали на питання щодо українських цілей у війні, економіку, допомогу Україні від західних партнерів, ситуацію на фронті, гарантії безпеки та інше. В рамках форуму президент України Володимир Зеленський провів велику пресконференцію. Про це йдеться на сайті Офісу президента України.
Безпекові угоди України
Нагадаємо, представник Держдепу США Деніел Сайзек заявив, що Україна не отримає запрошення в НАТО на саміті у Вашингтоні, тому що країні необхідно провести подальші реформи у Збройних Силах.
Незабаром відбудеться нова зустріч президента Володимира Зеленського з американським лідером Джо Байденом. Вона може відбутися в межах саміту НАТО у Вашингтоні.
Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, під час візиту угорської делегації в Україну, говорили про те, як наблизити справедливий і тривалий мир.
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