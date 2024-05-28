127 млн євро та боєприпаси: Україна та Португалія підписали безпекову угоду

Безпекова угода підтверджує участь Португалії в коаліції F-16, міжнародній коаліції спроможностей морської безпеки, а також програмі закупівель боєприпасів.

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Зеленський уклав безпекову угоду з Португалією / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав безпекову угоду з прем'єр-міністром Португалії Луїш Монтенегру. Вона передбачає матеріальну та фінансову підтримку для України на поточний рік. Про це повідомив Офіс президента.

"Зафіксовано обсяг підтримки на цей рік. Підтверджено участь Португалії у коаліції F-16, міжнародній коаліції спроможностей морської безпеки, а також у програмі закупівлі боєприпасів великого калібру, зусиллях із розмінування та зміцнення морської безпеки. Дуже цінуємо підтримку з боку Португалії", - написав президент Зеленський.

Згідно з документом, Португалія зобов’язалася надати Україні щонайменше 126 мільйонів євро військової підтримки у 2024 році, що включає матеріальні та фінансові внески. Цьогоріч Лісабон вже виділив 100 мільйонів євро на чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для підтримки України.

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Угода також підтверджує участь Португалії в різних міжнародних ініціативах, зокрема коаліції F-16, міжнародній коаліції спроможностей морської безпеки, а також програмі закупівель боєприпасів великого калібру, розмінування та зміцнення морської безпеки.

Домовленість між Україною та Португалією передбачає співпрацю в галузі оборонної промисловості, розвідки, боротьби з організованою злочинністю та пропагандою, а також протидії хімічним, біологічним, радіологічним та ядерним загрозам.

Португалія посилюватиме свої спільні з Україною зусилля, щоб підтримати її на шляху до майбутнього вступу в НАТО. Також Португалія підтримуватиме Українську формулу миру, притягнення агресора до відповідальності, посилення санкцій проти РФ та роботу над створенням механізму надання компенсації за збитки, втрати або шкоду, спричинені російською агресією.

Угода про співробітництво у сфері безпеки Угода про співробітництво у сфері безпеки - міжнародна угода про гарантії безпеки Україні, яка визначає пріоритетні сфери двосторонньої безпекової співпраці — військової, політичної, фінансової та гуманітарної. Угода фіксує механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України, а також передбачає допомогу нашій країні у зміцненні власних спроможностей для належного реагування на можливу ескалацію агресії з боку РФ. Документ чинний протягом десяти років з дати його підписання й передбачає можливість перегляду партнерами у разі вступу України до НАТО до завершення строку його дії.

Безпекові угоди з Україною - новини за темою

Зазначимо, що Португалія стала 12-ю країною, з якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду, виконуючи положення Спільної декларації G7, прийнятої у Вільнюсі 12 липня минулого року. Раніше Україна підписала аналогічні угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією та Бельгією.

Інфографіка: Главред

24 лютого Україна підписала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою. А 1 березня президент України Володимир Зеленський безпекову угоду з прем'єр-міністром Нідерландів.

Нагадаємо, Зеленський вирушив до Бельгії, щоб підписати безпекову угоду. У президента України на 28 травня заплановані зустрічі з королем Філіпом I, прем'єр-міністром Александром Де Кроо і міністром оборони Людовіном Дедондером.

Як повідомляв Главред, 28 травня, Україна та Бельгія підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Бельгія виділить Україні на військову допомогу щонайменше 977 мільйонів євро цього року та надасть 30 літаків F-16. Перші винищувачі мають бути передані вже цьогоріч.

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