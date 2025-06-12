В Німеччині поставили остаточну крапку в питанні передачі ракет Taurus Україні

В Німеччині остаточно відмовились від передачі далекобійних ракет Taurus та заявили, що профінансують виготовлення далекобійної зброї для України.

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Чи передасть Німеччина ракети Taurus Україні - остаточна відповідь / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Люфтваффе

Про що сказав Пісторіус:

Німеччина не буде передавати Україні ракети Taurus

Натомість Берлін профінансує виготовлення далекобійної зброї для України

Міністр оборони країни Борис Пісторіус поставив вердикт у питання постачання далекобійних ракет Taurus для України. Про це він заявив під час пресконференції за підсумками переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, передає УНІАН.

"Ви поставили мені питання, чи ми це розглядаємо. Я відповідаю вам - ні", - сказав міністр оборони Німеччини на брифінгу з президентом Зеленським.

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Дивіться відео заяви Пісторіуса щодо постачання Україні ракет Taurus:

/ Фото: скріншот

Втім, як заявив міністр оборони Німеччини, Берлін долучиться до фінансування виробництва далекобійного озброєння для України.

"Ми підписали певні домовленості, які це гарантуватимуть. З боку Німеччини, я хочу сказати, що ми увійшли в цей рік, ми планували 4 млрд євро допомоги Україні. Останніми місяцями ми підняли до 7 млрд цю допомогу. Хочемо додати ще 1,9 млрд євро, це ще остаточно не вирішено", - сказав він.

Taurus / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 29 травня президент України Володимир Зеленський на зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом порушив тему постачання німецьких крилатих ракет великої дальності Taurus. Водночас, за домовленістю між сторонами, зміст переговорів не розголошується.

Фрідріх Мерц неодноразово наголошував, що Україна не обмежена у використанні західної зброї, включно з ракетами Taurus. Однак остаточне рішення щодо їх передачі поки не ухвалене.

За даними Clash Report, Україна може незабаром отримати до 150 крилатих ракет Taurus німецького виробництва.

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Хто такий Борис Пісторіус? Борис Пісторіус — німецький політик Соціал-демократичної партії, Федеральний міністр оборони з 19 січня 2023 року. З листопада 2006 року до лютого 2013 року — бургомістр Оснабрюка, а з лютого 2013 до січня 2023 року — міністр внутрішніх справ і спорту Нижньої Саксонії. З листопада 2017 року — член парламенту землі Нижня Саксонія, пише Вікіпедія.

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