Україна офіційно стала "жовтою": що змінилося з посиленням карантину 23 вересня

Відсьогодні в країні запроваджується "жовта" зона карантину. На відміну від локдауну, коли обмеження стосувалися всіх, їх послаблюють, але для вакцинованих.
З четверга, 23 вересня, вся Україна офіційно перейшла в "жовту" зону адаптивного карантину. Відсьогодні в країні почнуть діяти привілеї для вакцинованих громадян.
Рішення про посилення карантинних обмежень до "жовтого" рівня Держкомісія з питань ТЕБ і НС ухвалила 21 вересня. Нові правила почали діяти з 00:00 23 вересня 2021 року. При цьому глава Кабміну Денис Шмигаль попередив українців, що темпи поширення коронавірусу свідчать, що найближчим часом деякі регіони можуть перейти в "червону" зону.
Що заборонено в "жовтій" зоні
- масові заходи, якщо не дотримується норма - одна людина на чотири квадратних метри;
- кіно і театри можуть працювати, якщо зал заповнений максимум на 50%;
- фітнес-центри і басейни можуть працювати, але при нормі - одна людина на 10 квадратних метрів;
- кафе і ресторани працюють, але за столиком може бути не більше 4 осіб, а відстань між столами - щонайменше 1,5 м;
- відвідування сторонніми особами установ та установ соціального захисту, в яких тимчасово або постійно перебувають пенсіонери, ветерани війни та праці, особи з інвалідністю, особи зі стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями;
- відвідування сторонніми особами установ та установ, що надають соціальні послуги сім'ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах, крім кризових установ та закладів;
- самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;
- пасажирські перевезення лише для пасажирів на місцях для сидіння.
Зазначимо, правила "жовтої" зони карантину не обмежують за часом роботу закладів.
Як працюватимуть навчальні заклади у "жовтій" зоні
У "жовтій" зоні в очному форматі можуть працювати лише ті заклади освіти, де вакциновані хоча б однією дозою 80% і більше педагогів.
Винятком є садочки і молодша школа - вони можуть працювати, не дотримуючись норми у 80% вакцинованих.
Крім того, у школярів довідок про результати ПЛР-тесту не вимагатимуть. Незмінною залишається перевірка температури перед початком уроків. Лише якщо вона підвищена, потрібно буде зробити ПЛР-тест або швидкий тест.
Як працюватиме громадський транспорт
Громадський транспорт курсує без змін. Однак пасажирів повинно бути не більше, ніж місць для сидіння.
Для пасажирів обов'язкова маска і дотримання соціальної дистанції; для водіїв та працівників транспорту — обов'язкова вакцинація (в "жовтій" зоні — мінімум одна доза вакцини, в "червоній" зоні — дві дози).
Перевізник також несе відповідальність за забезпечення водіїв респіраторами або масками, і здійснює контроль за дотриманням пасажирами маскового режиму.
Як уникнути обмежень в "жовтій зоні"
Обмежень "жовтої" зони можна уникнути при наявності вакцинації. Так, бізнес може працювати без обмежень, якщо 80% персоналу має хоча б одне щеплення і всі відвідувачі теж вакциновані.
Також карантинною постановою передбачено, що COVID-сертифікат, який дозволяє не дотримуватися обмежень, крім вакцинованих можуть отримати також особи, які перехворіли, а також ті, у кого негативний результат ПЛР-тесту.
Підприємці можуть не перевіряти відповідні документи, але тоді заклад має працювати з дотриманням усіх додаткових обмежень "жовтої" зони. За порушенням карантину передбачено штрафи.
Остаточне рішення про те, чи перевіряти наявність "ковідних" документів і надавати послуги лише вакцинованим, залишається за власником.
Як повідомляв Главред, в Україні вже почалася третя хвиля коронавірусу, заявив доктор медичних наук, професор Сергій Крамарєв. За його словами, пік нової хвилі може бути вже в листопаді.
Українським школам у містах, які потрапили до жовту зону карантину, заборонили працювати дистанційно. Причиною цього став низький рівень вакцинації викладачів і навіть свідоме саботування кампанії з щеплення.
У Києві з 23 вересня стартують карантинні рейди - за можливі порушення карантинних норм почнуть штрафувати місцеві розважальні заклади.