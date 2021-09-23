Україна офіційно стала "жовтою": що змінилося з посиленням карантину 23 вересня

Карантин в Україні посилили / УНІАН

З четверга, 23 вересня, вся Україна офіційно перейшла в "жовту" зону адаптивного карантину. Відсьогодні в країні почнуть діяти привілеї для вакцинованих громадян.

Рішення про посилення карантинних обмежень до "жовтого" рівня Держкомісія з питань ТЕБ і НС ухвалила 21 вересня. Нові правила почали діяти з 00:00 23 вересня 2021 року. При цьому глава Кабміну Денис Шмигаль попередив українців, що темпи поширення коронавірусу свідчать, що найближчим часом деякі регіони можуть перейти в "червону" зону.

Що заборонено в "жовтій" зоні

масові заходи, якщо не дотримується норма - одна людина на чотири квадратних метри;

кіно і театри можуть працювати, якщо зал заповнений максимум на 50%;

фітнес-центри і басейни можуть працювати, але при нормі - одна людина на 10 квадратних метрів;

кафе і ресторани працюють, але за столиком може бути не більше 4 осіб, а відстань між столами - щонайменше 1,5 м;

відвідування сторонніми особами установ та установ соціального захисту, в яких тимчасово або постійно перебувають пенсіонери, ветерани війни та праці, особи з інвалідністю, особи зі стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями;

відвідування сторонніми особами установ та установ, що надають соціальні послуги сім'ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах, крім кризових установ та закладів;

самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;

пасажирські перевезення лише для пасажирів на місцях для сидіння.

Зазначимо, правила "жовтої" зони карантину не обмежують за часом роботу закладів.

Як працюватимуть навчальні заклади у "жовтій" зоні

У "жовтій" зоні в очному форматі можуть працювати лише ті заклади освіти, де вакциновані хоча б однією дозою 80% і більше педагогів.

Винятком є садочки і молодша школа - вони можуть працювати, не дотримуючись норми у 80% вакцинованих.

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Крім того, у школярів довідок про результати ПЛР-тесту не вимагатимуть. Незмінною залишається перевірка температури перед початком уроків. Лише якщо вона підвищена, потрібно буде зробити ПЛР-тест або швидкий тест.

Фото Facebook Віктор Ляшко

Як працюватиме громадський транспорт

Громадський транспорт курсує без змін. Однак пасажирів повинно бути не більше, ніж місць для сидіння.

Для пасажирів обов'язкова маска і дотримання соціальної дистанції; для водіїв та працівників транспорту — обов'язкова вакцинація (в "жовтій" зоні — мінімум одна доза вакцини, в "червоній" зоні — дві дози).

Перевізник також несе відповідальність за забезпечення водіїв респіраторами або масками, і здійснює контроль за дотриманням пасажирами маскового режиму.

Як уникнути обмежень в "жовтій зоні"

Обмежень "жовтої" зони можна уникнути при наявності вакцинації. Так, бізнес може працювати без обмежень, якщо 80% персоналу має хоча б одне щеплення і всі відвідувачі теж вакциновані.

Також карантинною постановою передбачено, що COVID-сертифікат, який дозволяє не дотримуватися обмежень, крім вакцинованих можуть отримати також особи, які перехворіли, а також ті, у кого негативний результат ПЛР-тесту.

Підприємці можуть не перевіряти відповідні документи, але тоді заклад має працювати з дотриманням усіх додаткових обмежень "жовтої" зони. За порушенням карантину передбачено штрафи.

Остаточне рішення про те, чи перевіряти наявність "ковідних" документів і надавати послуги лише вакцинованим, залишається за власником.

Як повідомляв Главред, в Україні вже почалася третя хвиля коронавірусу, заявив доктор медичних наук, професор Сергій Крамарєв. За його словами, пік нової хвилі може бути вже в листопаді.

Українським школам у містах, які потрапили до жовту зону карантину, заборонили працювати дистанційно. Причиною цього став низький рівень вакцинації викладачів і навіть свідоме саботування кампанії з щеплення.

У Києві з 23 вересня стартують карантинні рейди - за можливі порушення карантинних норм почнуть штрафувати місцеві розважальні заклади.