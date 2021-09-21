В Україні посилили карантин: з 23 вересня країна переходить в "жовту" зону

В Україні посилять обмеження через епідемію коронавірусу.
З четверга, 23 вересня, в Україні встановлюється "жовтий" рівень адаптивного карантину у зв'язку з епідемією коронавірусу.
Відповідне рішення було прийнято на засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС, повідомляє прес-служба Кабміну.
У повідомленні вказується, що жовтий рівень передбачає ряд обмежень, в тому числі по роботі навчальних закладів.
Також посилюються правила проведення масових заходів, а також роботи громадських, спортивних і культурних установ.
"Жовта" зона карантину
Крім масочного режиму і необхідності дотримуватися дистанції діють такі заборони:
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- масові заходи за участю більше 1 чол. на 4 кв. м площі приміщення або території;
- завантаженість кінозалів та інших закладів культури більш ніж на 50% місць;
- завантаженість спортзалів і фітнес-центрів більш ніж 1 чол. на 10 кв. м;
- робота навчальних закладів, крім тих, де не менше 80% працівників має "жовтий " або" зелений " covid-сертифікат.
Нагадаємо, раніше в Україні набули чинності нові протиепідемічні обмеження у зв'язку з епідемією коронавірусу.
Постанова № 954 від 13 вересня 2021 року була оприлюднена на сайті уряду.
Автор: Олексій Тичина