В Україні посилили карантин: з 23 вересня країна переходить в "жовту" зону

В Україні посилили адаптивний карантин / УНІАН

З четверга, 23 вересня, в Україні встановлюється "жовтий" рівень адаптивного карантину у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС, повідомляє прес-служба Кабміну.

У повідомленні вказується, що жовтий рівень передбачає ряд обмежень, в тому числі по роботі навчальних закладів.

Також посилюються правила проведення масових заходів, а також роботи громадських, спортивних і культурних установ.

"Жовта" зона карантину

Крім масочного режиму і необхідності дотримуватися дистанції діють такі заборони:

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масові заходи за участю більше 1 чол. на 4 кв. м площі приміщення або території;

завантаженість кінозалів та інших закладів культури більш ніж на 50% місць;

завантаженість спортзалів і фітнес-центрів більш ніж 1 чол. на 10 кв. м;

робота навчальних закладів, крім тих, де не менше 80% працівників має "жовтий " або" зелений " covid-сертифікат.

Нагадаємо, раніше в Україні набули чинності нові протиепідемічні обмеження у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Постанова № 954 від 13 вересня 2021 року була оприлюднена на сайті уряду.