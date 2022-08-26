Чи вистачить українцям препаратів для захисту від радіації: відповідь МОЗ

Україна забезпечить громадян препаратами від радіації / torange.biz

Влада України готова забезпечити нас препаратами захисту від радіаційної діі, повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко під час телемарафону 26 серпня.

"До можливих аварій, як на Запорізькій АЕС, ми готуємося і будемо готуватися. Ми розуміємо, як діяти. Але зараз в аптеку бігти не треба", - зазначив Ляшко.

Він пояснив, що держава закупила в достатній кількості препарати, які дозволять громадянам захистити свої щитоподібні залози від радіаційного впливу.

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"Такі препарати будуть видані тоді, коли з'явиться така потреба. Всі заклади охорони здоров'я в потенційній зоні впливу забезпечені цим препаратом, на обласних складах є велика кількість препарату", - підкреслив він.

За його словами, держава готова швидко доставити препарат до тих зон, куди може поширитися радіаційна хвиля. Однієї таблетки препарату буде достатньо, аби захистити себе. Однак наразі немає потреби роздавати людям відповідний препарат.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Окупанти ставлять під загрозу не тільки своє існування, а й життя величезної кількості людей. 3 березня війська РФ направили в Енергодар колону бронетехніки з 100 одиниць. 4 березня вони обстріляли Запорізьку АЕС при спробі захопити її. Тоді на атомній електростанції спалахнула пожежа.

Згодом російським військовим вдалося захопити АЕС. Вони розмістили на майданчику станції свої техніку і почали використовувати АЕС як військову базу.

14 березня стало відомо про те, що окупанти підірвали боєприпаси поблизу одного з енергоблоків Запорізької АЕС. На станції були присутні також працівники Росатому.

21 липня стало відомо про те, що окупанти розмістили військову техніку і вибухівку в машинному залі енергоблоку Запорізької АЕС. Все це знаходилося поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, а також близько до головного маслобаку. У цьому Баку зберігається легкозаймиста олія, яку використовують для охолодження парових турбін.

5 серпня, російські окупанти двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Снаряди з РСЗВ потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Внаслідок цього були ризики витоку водню.

9 серпня українська розвідка підтвердила, що окупанти мінують енергоатомні блоки Запорізької АЕС. До цього причетні "вагнеровцы".

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