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"Україна не зацікавлена в окупації": у Зеленського назвали мету боїв на Курщині

Юрій Берендій
14 серпня 2024, 23:04
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Радник глави Офісу президента зазначив, що ціллю операції в Курській області є захист цивільного населення областей України, що межують із Росією.
'Україна не зацікавлена в окупації': у Зеленського назвали мету боїв на Курщині
У Зеленського назвали мету боїв на Курщині / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, ISW

Україна не зацікавлена в окупації населених пунктів Курської області та не має наміру впроваджувати на цих територіях таку ж політику, яку проводила Росія в Україні. Про це в інтерв'ю 24 каналу повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами Росія вторглася з метою окупувати територію, встановлюючи власні правила та адміністрації. Україна ж діє винятково з військовими цілями, зосереджуючись на знищенні військових об'єктів.

Подоляк наголосив, що на території Курської області можуть виникнути гуманітарні проблеми. В цьому контексті радник глави Офісу президента нагадав слова Володимира Зеленського про необхідність підготовки Міністерством внутрішніх справ програм гуманітарної допомоги для цих регіонів, якщо деякі люди не встигли евакуюватися.

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"Україна хоче повністю ефективно контролювати ці території з огляду забезпечення захисту цивільного населення Сумської, Чернігівської, частково Харківської областей. Це дуже і дуже круте рішення, яке показує, що війна йде вже на іншому рівні", - вказує Подоляк.

Він резюмував, що росіяни не здатні адекватно реагувати на нестандартні рішення України та те, що війна розгортається не за їхнім сценарієм.

"Чим більше війни буде на території Росії, чим швидше будуть починатися ті процеси, які потрібні для часткового "оздоровлення" Росії, тим більші будуть претензії до путінської еліти, і ця еліта буде поступово зникати", - сказав Подоляк.

'Україна не зацікавлена в окупації': у Зеленського назвали мету боїв на Курщині
Що відомо про Курську АЕС / Інфографіка: Главред

Операція в Курській області РФ

6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.

Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Бої в Курській області - що відомо про операцію на території Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський повідомив 14 серпня, що ЗСУ досягають стратегічної мети в Курській оборонній операції. Він уточнив, що протягом дня кілька разів обговорював ситуацію з Головнокомандувачем Олександром Сирським, який керує операцією, зосередивши увагу не лише на звільненні територій РФ, а й на українському фронті.

Як повідомив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, під час операції на території Курської області українські сили звільнили ще 4 населені пункти на південь від міста Суджа.

Більшість сіл у Курській області, які перейшли під контроль ЗСУ, розташовані поблизу траси Е38 "Рильськ-Курськ". Однак росіяни досі не мають достатніх резервів для зупинки цього наступу, зазначив політичний аналітик Юрій Федоров.

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