Операція в Курській області: ЗСУ звільнили ще 4 села і просуваються далі - BILD

За даними аналітика Bild з аналізу відкритих даних, ЗСУ продовжують просування в Курській області та змогли звільнити 4 населені пункти.

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ЗСУ звільнили ще 4 населені пункти в Курській області - BILD / Колаж Главред, фото: УНІАН, Bild

Сили оборони України в ході операції на території Курської області змогли звільнити від російських військ ще 4 населені пункти південніше міста Суджа. Про це повідомив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

За його словами, згідно з відеозаписами боїв у Курській області, ЗСУ захопили село Черкаська Конопелька, що знаходиться на південь від міста Суджа, а також села Плєхово, Курилівка і хутір Дмитрюков.

"Українська армія захопила Черкаську Конопельку в Курській області, згідно з численними російськими джерелами. Це захоплення узгоджується з тим, що Плехове, Курилівка і Дмитрюків навколо під українським контролем, що візуально підтверджується. [Село -ред.] Уланок поки залишається під контролем Росії", - пише Рьопке. відео дня

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Операція в Курській області - що відомо про хід боїв

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські війська розпочали наступ на Курську область РФ, що стало доказом "нездатності Росії адекватно реагувати на кризові ситуації", розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Більшість сіл Курської області, які потрапили під контроль ЗСУ, розташовані поблизу траси Е38 "Рильськ-Курськ". Проте росіяни все ще не мають достатньої кількості резервів, щоб зупинити цей рух, зазначив політичний аналітик Юрій Федоров. Він також висловив припущення, що ЗСУ, ймовірно, спробують перерізати цю трасу, якою російські війська перекидають підкріплення. Водночас російські сили риють вздовж траси окопи, які ведуть прямо до Курська.

ЗСУ закріплюються на нових позиціях у ході операції на території Курської області. Однак, просування українських військ останнім часом сповільнилося через перекидання Росією додаткових резервів на цей напрямок, повідомив співзасновник та аналітик проєкту Deep State Руслан Микула.

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