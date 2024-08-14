Зеленський про бої під Курськом: 'Досягаємо стратегічної мети'

Ні експерти, ні західні військово-політичні кола високопосадовців не знають кінцевої мети Курської операції.

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Тривають бої у Курській області / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, МО Росії, 24 ОМБр імені короля Данила

ЗСУ досягають стратегічної мети у Курській оборонній операції, розповів у вечірньому зверненні у середу, 14 серпня, президент Володимир Зеленський.

Він уточнив, що за сьогодні заслухав Головкома Олександра Сирського, який і керує операцією, вже кілька разів. У розмові порушували тему не тільки звільнення території РФ, а й фронту в Україні.

З-поміж іншого, угрупування на Сході отримає більше додаткової зброї, ніж планувалося раніше.

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Окремо Зеленський згадав і про події на Курському напрямку.

"Хороше є сьогодні просування в Курській області - стратегічної мети нашої досягаємо. Суттєво поповнили й обмінний фонд для нашої держави", - заявив Зеленський.

Бої у Курській області - які цілі операції ЗСУ

Операція у Курській області триває вже тиждень. За цей невеликий проміжок часу ЗСУ стрімко просунулися на сотні квадратних кілометрів углиб Росії.

На думку аналітиків, Україна має намір взяти під контроль ключову для постачання російського угрупування трасу Рильськ-Курськ. Однак ні українське командування, ні політики кінцеву мету операції не називають.

Однак на Банковій не приховують, що у майбутньому Курська область може стати важливим важелем впливу у переговорах з Росією про мир.

У середу, 14 серпня, у Кабміні заявили про створення у Курській області так званої буферної зони. У взяті під контроль села і міста РФ запросять міжнародні організації та відкриють гумкоридор.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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