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Україна не визнає військову допомогу США боргом - Зеленський

Сергій Кущ
28 березня 2025, 19:47
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Партнери розширили Україні доступ до розвідданих, військових складів і видали нові ліцензії на системи ППО.
Україна не визнає військову допомогу США боргом
Україна не визнає військову допомогу США боргом / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

  • Україна не сприйматиме надану військову допомогу як борг
  • Україна передасть Америці докази зриву Росією перемир'я

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ отримав від США проєкт нової угоди щодо критично важливих корисних копалин, який "повністю відрізняється від колишнього рамкового документа".

Також президент заявив під час пресконференції заявив, що Україна не сприйматиме надану військову допомогу як борг:

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"Ми вдячні за підтримку, але це не кредит, і ми цього не допустимо", - зазначив Зеленський.

Також президент розповів, що міністр оборони Рустем Умеров попрямує до американських партнерів із доказами того, що саме росія порушує домовленості про припинення вогню.

За його словами, країни-партнери також розширили Україні доступ до розвідданих, військових складів і видали нові ліцензії на системи ППО.

допомога США, інфографіка
допомога США, інфографіка / Інфографіка Главред

Військова допомога Україні - останні новини

Нагадаємо, у першій половині 2025 року Німеччина поставить Україні масштабний пакет військової допомоги, який включає бронетехніку та засоби ППО. Серед основних позицій - 22 танки Leopard 1, 25 бойових машин піхоти Marder і зенітно-ракетна система Iris-T SLM/SLS.

Також 30 січня Швеція оголосила про надання Україні рекордного пакета військової допомоги на суму 13,5 мільярда шведських крон (1,25 мільярда доларів). Пакет включає фінансування виробництва ракет і безпілотників в Україні, подвоєння кількості бойових катерів CB 90 і протитанкового озброєння, а також підтримку оборонної промисловості.

Як повідомляв Главред, ЄС готує новий пакет військової допомоги для України на суму щонайменше 6 млрд євро, який може зрости до 10 млрд. Допомога включатиме 1,5 млн артснарядів, системи ППО та інше озброєння. Офіційне оголошення можливе до 24 лютого.

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