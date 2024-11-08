Україна не піде на поступки РФ просто так: у ЗМІ пояснили, що робитиме Трамп

На саміті в Будапешті лідери ЄС обговорили варіанти підтримки України в разі скорочення допомоги США після інавгурації Трампа.

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Трамп не змусить Україну до поступок / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump, скріншот з YouTube

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Трамп розуміє, що для поступок з боку України потрібні кроки назустріч від Росії

На саміті в Будапешті лідери ЄС обговорили посилення підтримки України, якщо США скоротять допомогу після інавгурації Трампа

Деякі лідери вважають, що Європейська комісія має негайно розробити чіткий план підтримки України

Дональд Трамп розуміє, що для досягнення будь-яких поступок від України на користь Росії необхідно також добитися певних кроків назустріч з боку Москви. Лідери ЄС розмірковують про посилення допомоги Україні. Про це пише Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

У ході виборчої кампанії Трамп неодноразово заявляв, що має намір швидко завершити війну в Україні, однак його позиція щодо підтримки Києва залишалася неоднозначною. Це викликало хвилю занепокоєння серед європейських лідерів. Лідери країн ЄС на саміті в Будапешті в четвер обговорювали варіанти підтримки України, якщо адміністрація Дональда Трампа вирішить скоротити військову допомогу.

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Проте, за словами високопоставленого чиновника, Трамп не збирається різко змінювати тактику. Це стає очевидним після його перших телефонних розмов із європейськими лідерами, які відбулися відразу після перемоги на виборах.

Як повідомив високопосадовець на умовах анонімності, у принаймні одній з таких розмов йшлося про бачення Трампа щодо мирних переговорів у контексті війни в Україні. За його словами, Трамп "дав зрозуміти, що він усвідомлює, що не може просто змусити Україну піти на поступки Путіну, не отримавши нічого натомість".

Серед європейських лідерів також розгорілася дискусія про реальні можливості ЄС забезпечити допомогу Києве. Деякі з високопосадовців зазначили, що потрібно дочекатися офіційної інавгурації Трампа, щоб зрозуміти його політику щодо України. Водночас інші наголосили, що "лідери не мають такої розкоші", і Європейська комісія повинна розробити чіткий план дій на випадок скорочення підтримки з боку США.

"Колеги дуже добре розуміють, що підтримка України — це зміцнення нас самих. Якщо ми будемо слабкі з Росією, який сигнал ми надішлемо решті світу, включаючи Китай", - зазначив президент Європейської Ради Шарль Мішель.

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Перемога Трампа і політика щодо України - останні новини

Як повідомляв Главред, 7 листопада Дональд Трамп переміг на президентських виборах в США. Він набрав 277 голосів, а Гарріс виборола лише 226 голосів.

Також прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив на саміті в Будапешті, що Європа не зможе самостійно фінансувати оборону України, якщо США припинять підтримку Києва за президентства Дональда Трампа. За словами Орбана, американці планують "вийти з цієї війни".

Політолог Андрій Золотарьов зазначив, що під час своєї кампанії Дональд Трамп акцентував на збільшенні ролі Європи в підтримці України та навіть натякав на можливий вихід США з НАТО. Проте Золотарьов наголосив, союзники надавали Україні здебільшого застарілу техніку, а Трамп, ймовірно, підштовхуватиме до постачання нового, дорогого озброєння.

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