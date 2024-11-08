Орбан зробив скандальний прогноз про плани Трампа щодо війни в Україні

Європа не зможе сама профінансувати оборони України, вважає Віктор Орбан.

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Американці вийдуть з війни в Україні - Орбан / Колаж: Главред, фото: flickr, Orbán Viktor

Ключові тези заяви Орбана:

США мають намір вийти з війни РФ і України

Європа не зможе сама фінансувати оборону України

Європа сама не зможе фінансувати оборону України від вторгнення агресора Росії, якщо США припинять підтримку Києва за президентства республіканця Дональда Трампа. Американці мають намір вийти з війни. Про це заявив скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Як повідомляє Bloomberg, у п'ятницю, 8 листопада, на саміті Євросоюзу в Будапешті Орбан сказав, що американці нібито збираються вийти з російсько-української війни.

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"Американці вийдуть із цієї війни... Європа не може фінансувати цю війну самостійно", - зазначив політик.

Додамо, Орбан часто вирізняється неоднозначними заявами і підіграє Росії. Трамп після свого фактичного обрання не говорив про наміри припинити військову підтримку України.

Що відомо про Віктора Орбана / Інфографіка: Главред

Хто такий Віктор Орбан? Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

Президентство Трампа і війна в Україні - прогнози:

Як повідомляв Главред, на Україну за Трампа може чекати два сценарії, один із них - неправильний, вважає колишній міністр закордонних справ, дипломат Дмитро Кулеба. За його словами, за президентства Трампа "можливо все".

Дії США за Трампа щодо війни в Україні залежатимуть від того, як Кремль відреагує на пропозицію майбутнього президента закінчити війну, сказав народний депутат від Слуги народу, голова делегації Ради в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв. Можливо, Києву дадуть допомогу в кредит або необхідні озброєння.

Трамп не піде на поступки Путіну, оскільки він має намір бути сильним лідером США, вважає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Трамп не захоче нашкодити репутації Штатів.

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