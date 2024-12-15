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Головна ціль для "Орешника": з'явився прогноз нового ракетного удару РФ

Олексій Тесля
15 грудня 2024, 01:30
109
Удар РФ "Орешником" по заводу Південмаш не приніс ворогові очікуваного успіху, вважає Іван Яковина
Головна ціль для 'Орешника': з'явився прогноз нового ракетного удару РФ
/ Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Важливо:

  • РФ може знову спробувати використати ракету "Орешник"
  • Ворог зіткнувся з двома проблемами

Під час масованого удару країни-агресора РФ по півдню і по заходу України, головними цілями стали об'єкти цивільної інфраструктури, заявив оглядач Іван Яковина.

"Самі росіяни вже оголосили, що ракетний удар є відплатою за Таганрог", - зазначає він.

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Експерт уточнює, що багато хто думав, що РФ знову спробують використати ракету "Орешник" для удару по Україні, однак, очевидно, ворог зіткнувся з проблемою.

"Я так розумію, тут дві проблеми, з якими росіяни, загалом, нічого не можуть зробити. Перша проблема, він ("Орешник", - ред.) <...> Проблема номер два, він дуже неточний. Плюс узагалі не дуже зрозуміло, проти чого цей ліщина можна використовувати в Україні", - каже він.

За його словами, удар РФ "Орешником" по заводу Південмаш не приніс ворогові очікуваного успіху, адже частина боєголовок взагалі не влучила в ціль.

Головна ціль для 'Орешника': з'явився прогноз нового ракетного удару РФ
/ Инфографика: Главред

"Ну і посудіть самі, якби Володимир Путін міг розбити всі мости і вбити все українське керівництво, одним махом знищити всі головні стратегічні об'єкти в Україні, то хіба став би він хоч чогось чекати? Звісно ж ні, звісно він би одразу все це підірвав би, зруйнував би, оголосив би про свою перемогу. Але він не б'є цими "Орешниками", розуміючи, що може трапитися страшний конфуз, і що його ось це вундерваффе перетвориться просто на гарбуз, тому що всі вже побачать", - пояснює оглядач.

Він не виключає, що диктатор Володимир Путін не застосовуватиме "Орешник" по центрах українських міст через те, що тоді стане очевидною неточність цієї зброї РФ.

"Тому що на завод, природно, нікого не пускають, це секретний об'єкт, туди не можна людей із фотокамерами пускати, але, якщо це потрапить десь у центрі міста або на якійсь більш-менш відкритій місцевості, всі зрозуміють, що це повна фігня", - переконаний співрозмовник.

На його думку, удар РФ "Орешником" не справив на Захід враження, на яке розраховував Путін.

"У будь-якому разі, "Орешник" вже не виконав свою найголовнішу мету, він не став опудалом, побачивши який, на Заході всі втратили б волю до опору і побігли ховатися", - додав Яковина.

Як повідомляв Главред, російська балістична ракета середньої дальності під кодовою назвою "Орешник", найімовірніше, є варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубеж", заявили в британській розвідці. Її вперше було випробувано 2011 року, проте вона не надійшла в серійне виробництво і обходиться окупантам набагато дорожче, ніж ракети інших типів.

Якщо начинити балістичну ракету середньої дальності "Орешник" ядерним зарядом, то радіоактивне забруднення буде розміром із половину Дніпропетровської області. Залежно від напрямку вітру в момент вибуху радіоактивне забруднення може понести і в Росію, і в Білорусь, і в Туреччину, і в Європу. Таку думку озвучив експерт з питань авіації Валерій Романенко.

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На початку 2021 року російські пропагандисти писали про те, що російський ВПК почав проектування "стратегічного комплексу нового покоління", який отримав позначення "Кедр". Період початку дослідно-конструкторських робіт вказувався на 2023-2024 роки.

Також пропагандисти РФ повідомляли, що цей комплекс нібито створюється на заміну МБР "Ярс" та буде ракетою нового покоління, яка матиме більшу мобільність та меншу вразливість.

До удару по Дніпру 21 листопада 2024 року росіяни уже двічі проводили випробувальні пуски "Кедра" – у жовтні 2023 та квітні 2024 року.

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Іван Яковина Ракета Орешник
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