Україна може святкувати перемогу над РФ навесні: генерал Марченко розповів, за якої умови

Генерал Марченко / Колаж фото УНІАН

Україна може завершити війну з Росією і здобути перемогу вже навесні майбутнього року, вийшовши на кордони 1991-го. Про це в інтерв'ю порталу РБК-Україна розповів генерал-майор ВСУ і керівник оборони Миколаєва Дмитро Марченко.

"Я б не хотів братися за прогнози. Але якщо у нас буде потрібна кількість озброєння ‒ яке нам було обіцяно, яке нам необхідно, то, думаю, навесні наступного року ми будемо святкувати перемогу", ‒ сказав він.

За словами Марченка, точку неповернення Україна вже пройшла після військових злочинів російських окупантів в Ірпені та Бучі. Тому говорити про будь-які переговори з Кремлем і про здачу офіційним Києвом будь-якої території категорично не можна.

"Якщо ми це зробимо, то ми цю війну просто перекладемо на плечі наших дітей. Якщо ми залишимо ворогові хоча б шматок землі, він повернеться додому, зробить певні висновки і через шість або вісім років нападе знову. Тому нам потрібно відстояти всю територію, нам потрібно брати під контроль всі кордони України і не залишати їм жодного клаптика нашої землі", ‒ підсумував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За словами радника керівника офісу президента Олексія Арестовича, в захопленій Росією Херсонській області перебуває близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, в тому числі і анексований ще в 2014 році Крим.

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