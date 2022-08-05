Гаряча фаза війни закінчиться до кінця року - генерал Марченко

Гаряча фаза війни закінчиться до кінця року / Колаж фото УНІАН

Гаряча фаза війни може закінчитись до кінця цього року. Звільнення українських територій триватиме довше. Про це заявив генерал-майор Дмитро Марченко в коментарі телеведучому Тарасу Березовцю.

Він додав, що сторони "не потягнуть тривалу гарячу фазу".

"Я дуже рідко беруся прогнозувати, але довго вона не буде. Ні вони, ні ми довго не потягнемо. Саме гаряча фаза закінчиться до кінця року однозначно",– сказав Дмитро Марченко.

Він зазначив, що терміни звільнення українських територій будуть залежати від кількох чинників, серед яких постачання зброї від партнерів.

Марченко вважає, що окупанти на змінять свою тактику на півдні та будуть намагатися наступати на Миколаїв за старим планом. Генерал-майор переконаний, що армія РФ не зможе досягти успіхів у наступі.

"Вони теж бояться, треба чинити спротив. Будемо їх бити та виганяти, це наша земля, ми нікого не боїмося і нікого сюди не пускатимемо", – сказав Марченко.

Раніше Главред повідомляв, що на півдні України скоро почнеться надзвичайно активна фаза бойових дій. ЗСУ та окупанти вже готуються до цього. Російська армія формує ударні угрупування на Криворізькому напрямку та намагається підтягнути ще більше резервів.

Ситуація у Херсонській області

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович раніше розповів про те, що РФ у Херсонській області зосередила близько 30 тисяч своїх військ. За словами Арестовича, вони збираються піти в наступ на Кривий Ріг та Миколаїв. Втім, він вважає, що ЗСУ відіб'ють атаку окупантів – боєздатність їх підрозділів вкрай сумнівна.

У Оперативному командуванні Південь заявили, що війська Росії мають намір створити ударне угруповання, щоб відправитися в наступ у Херсонській області. Російські окупанти ставлять перед собою за мету вихілд на адміністративні кордони регіону. Вороже угруповання створюється на Криворізькому напрямку.

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що РФ перекидає свої війська до північно-східних районів Херсонщини. Вони концентрують велику кількість зброї і військової техніки. Окупанти можуть розпочати наступ вглиб території з метою спроби перехопити ініціативу і перевести українські війська в оборону.

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