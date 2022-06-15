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Кримський міст - ціль номер один після отримання важкого озброєння - генерал ЗСУ Марченко

15 червня 2022, 22:00

Це не секрет ні для росіян, ні для жителів Криму, впевнений військовий.

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Кримський міст-мета номер один після отримання важкого озброєння-генерал ЗСУ Марченко / скріншот

Після отримання Україною необхідного важкого озброєння із Заходу Кримський міст стане ціллю №1 для України.

З такою заявою виступив генерал-майор ВСУ Дмитро Марченко, який керував обороною Миколаєва і Миколаївської області, пише "Радіо Свобода".

"Це не секрет ні для їхніх військових, ні для наших військових. Ні для їх цивільних, ні для наших цивільних. Це буде мета номер один для поразки... ми як би основну кишку підтягування резервів просто повинні обрізати. І повірте: ті, хто бігав в Сімферополі і Криму з російськими прапорами, швиденько дістануть українські і будуть бігати з ними", - заявив він.

Раніше відомий військовий експерт Олег Жданов заявив, що бійцям українських військ потрібно обов'язково бити по Кримському мосту, який з'єднує анексований в 2014 РФ півострів з Краснодарським краєм країни-агресора.

читайте такожУкраїна знищить Кримський міст, якщо буде операція по Криму – ЗагороднійНагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов у квітні 2022 року говорив, що ЗСУ вже готові завдати удару по Кримському мосту. Оскільки цю споруду активно Російські вороги використовують для перекидання підкріплень бійців і техніки.

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