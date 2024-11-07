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Ядерний статус або смерть: перемога Трампа поставила Україну перед вибором - FP

Даяна Швець
7 листопада 2024, 16:03оновлено 7 листопада, 17:23
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Ядерний Київ може бути єдиним логічним результатом, який залишиться в українців.
Трамп, ядерное оружие
Після перемоги Трампа Україна повинна задуматися над ядерним статусом / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Ключове із матеріалу Foreign Policy:

  • Україна припустилась помилки, позбувшись ядерного арсеналу
  • Київ може піти на відновлення ядерного потенціалу в разі певних ризиків

Україна повинна знову замислитися про відновлення статусу ядерної держави. До цього рішення країну підштовхують одразу два аспекти: перемога Дональда Трампа на виборах в США і ймовірне скорочення американської військової допомоги. Про це в авторській статті для журналу Foreign Policy пише політичний аналітик Кейсі Мішель.

Як підкреслив експерт, ще у жовтні Володимир Зеленський окреслив стратегічну перспективу України. Президент озвучив два варіанта: або вступити в НАТО, або отримати ядерну зброю. І для тих, хто вміє включати голову і аналізувати плани Володимира Путіна, ці слова точно не були несподіванкою, вважає Мішель.

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"Коли українську державність — і навіть українську ідентичність, враховуючи геноцидні зусилля Росії — поставлено ​​на карту, будь-яка нація, зрозуміло, шукатиме будь-який доступний варіант для виживання", – наголошує аналітик.

Мішель нагадує, що після розпаду СРСР "явний жах і чіткі застереження офіційних осіб в Україні" були проігноровані. Захід, а особливо США, активно тиснули на Київ, змушуючи його позбутися свого спадкового ядерного арсеналу.

Ядерний статус або смерть: перемога Трампа поставила Україну перед вибором - FP
Які країни мають ядерну зброю / Инфографика: Главред

"Поки Сполучені Штати тиснули на Україну, щоб вона відмовилася від ядерної зброї, російські військові все ще підтримували проросійських сепаратистів у Молдові та вже запустили програму збройного втручання в північну Грузію", – нагадує експерт.

Як результат, на думку багатьох українців, відмова від ядерного арсеналу була помилкою історичного масштабу. І навіть в США сам Білл Клінтон висловив жаль через те, що він, як президент США, свого часу доклав зусиль, аби роззброїти Україну.

"Це повертає нас до переобрання Трампа та нещодавніх коментарів Зеленського. (...) Це не станеться миттєво, але якщо НАТО продовжуватиме закривати двері для членства України — і для ядерної парасольки США — тоді ядерний Київ буде єдиним логічним результатом, який залишиться", – резюмує Кейсі Мішель.

Ядерний шантаж Кремля

29 лютого 2024 року президент країни-агресора РФ Володимир Путін під час звернення до російських Федеральних зборів продовжив лякати світ ядерною зброєю, стверджуючи, що їхні ядерні сили в повній готовності. Путін також оголосив про розробку нових озброєнь, таких як крилаті ракети "Буревісник" і система "Посейдон".

Також Путін погрожував країнам Заходу ракетним ударом у відповідь на їхній план розміщення військ в Україні. Він підкреслив, що Росія також має зброю, яка може вражати цілі на території Заходу, включно з ядерною. Ця загроза стала відповіддю на заяву президента Франції про можливе розміщення західних військ в Україні.

Своєю чергою лідер Франції Еммануель Макрон відповів на ядерні погрози Путіна, заявивши, що "недоречно погрожувати" французам, коли в них є ядерна зброя.

Тим часом заступник генсека НАТО Мірча Джоане вважає, що ядерні погрози російського диктатора Путіна базуються на психологічному залякуванні, а не на конкретних планах.

Повернення ядерного статусу Україні - про що йдеться

Як повідомляв раніше Главред, президент України Володимир Зеленський під час виступу у Брюсселі 17 жовтня заявив, що Україна потребує або ядерної зброї, або членства в НАТО. Він розкритикував країни-підписанти Будапештського меморандуму, підкресливши, що після відмови від ядерного арсеналу Україна замість обіцяних гарантій безпеки отримала війну з Росією.

Крім того, німецький журналіст Юліан Рьопке з видання Bild зауважив, що, за його інформацією, Україна нібито здатна швидко відновити ядерний потенціал у разі загрози для Києва – за кілька тижнів.

Нещодавно генерал СБУ Віктор Ягун також зробив заяву про створення Україною ядерної зброї. За його словами, Україна більше не може бути лише прохачем, якщо Захід не хоче допомагати.

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