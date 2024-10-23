'Іншого шляху немає': генерал СБУ зробив заяву про створення Україною ядерної зброї

Україна більше не може бути лише прохачем, якщо Захід не хоче допомагати, то, на думку Віктора Ягуна, необхідно шукати інші шляхи.

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Генерал СБУ зробив заяву щодо ядерної зброї України / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Створення ядерної зброї – не ідеальний, але можливий варіант. Україна перебуває в ситуації, де іншого вибору немає, і якщо Захід не готовий адекватно допомагати, країна мусить покладатися лише на себе. Про це в інтерв’ю Главреду розповів генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ, експерт із питань національної безпеки Віктор Ягун.

"Іншого шляху немає. Скільки можна нам бути прохачами. Не хочуть допомагати – що ж, не треба", - сказав він.

За його словами, неєвропейські країни краще розуміють реалії України. Зокрема, Південна Корея розглядає можливість прямої допомоги Україні через участь Північної Кореї у війні, а Японія піднімає ставки, оскільки розуміє роль України в стримуванні агресії Китаю.

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"Якщо Європа і Америка цього не розуміють, що нам залишається робити. Ми зараз платимо за все своєю кров’ю", - наголосив Ягун.

Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Створення ядерної зброї в Україні - новини за темою

Нагадаємо, під час виступу у Брюсселі 17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що країні потрібна або ядерна зброя, або вступ до НАТО. Він розкритикував підписантів Будапештського меморандуму, оскільки після відмови від ядерної зброї Україна замість обіцяних гарантій безпеки отримала війну з Росією.

Також оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке зазначив, що, за його даними, Україна нібито здатна відновити ядерний арсенал за кілька тижнів у випадку загрози Києву.

Втім, Зеленський категорично заявив, що Україна не має наміру створювати ядерну зброю, але зробила висновки з того, наскільки ненадійними виявилися гарантії в рамках Будапештського меморандуму. Основною метою Києва залишається вступ до НАТО для отримання надійного захисту.

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