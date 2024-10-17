Зеленський оголосив про позицію України щодо створення ядерної зброї

Україна працюватиме над тим, щоб вступити до НАТО й отримати надійні гарантії безпеки, сказав Володимир Зеленський.

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Ми ніколи не говорили про те, що ми готуємося створити ядерну зброю - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Ключові тези президента:

Україна не планує створювати ядерну зброю.

Будапештський меморандум не спрацював.

Україна прагне вступити до НАТО.

Україна ніколи не говорила, що має намір створити ядерну зброю. Йшлося про ненадійні гарантії в рамках Будапештського меморандуму. Київ прагне вступити до НАТО, щоб отримати захист своєї держави. Про це заявив Володимир Зеленський.

Під час пресконференції за підсумками зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в четвер, 17 жовтня, президент сказав, що Україна не планує створювати ядерну зброю.

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"Ми ніколи не говорили про те, що ми готуємося створити ядерну зброю. Я сказав, що коли було підписано Будапештський меморандум, дуже вельмишановними країнами ядерного клубу було прописано, що Україна віддає ядерну зброю, і що від цих країн, включно з тодішньою Росією, Китаєм, Сполученими Штатами, ми отримаємо наші гарантії безпеки, територіальної цілісності та суверенності. Ось, що я сказав. Я мав на увазі, що ми віддали ядерну зброю, а наші на той момент партери мали надати нам гарантії безпеки", - зауважив Зеленський і уточнив: таких гарантій Київ не отримав, оскільки Росія напала.

За словами глави держави, оскільки "Будапешт" себе не виправдав, Україна прагнутиме вступити до НАТО

"Це (Будапештський меморандум, - ред.) для нас - нехороший захист, несправжня парасолька. І тому в нас альтернативи немає, крім НАТО. Це наш сигнал. Але ми не створюємо ядерну зброю", - наголосив Володимир Зеленський.

Коротко про шлях країн світу до НАТО / Інфографіка: Главред

Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

Чи буде Україна створювати ядерну зброю - що про це відомо:

Україні потрібна або ядерна зброя, або вступ до НАТО, щоб мати ефективні гарантії безпеки, сказав президент Володимир Зеленський 17 жовтня у Брюсселі. Він піддав критиці підписантів Будапештського меморандуму, оскільки Київ віддав ядерну зброю в обмін на гарантії безпеки, але в результаті отримав війну з Росією. Також президент наголосив, що Україна має намір отримати захист шляхом вступу до НАТО.

Україна відновить ядерний арсенал, якщо війська РФ підуть на Київ, пізніше написали журналісти німецького Bild. Оглядач Юліан Рьопке заявив, що "український чиновник" сказав йому про здатність української держави відновити ядерну зброю "за декілька тижнів".

Інформація про нібито плани України відновити ядерну зброю - нісенітниця, сказали в Офісі президента Володимира Зеленського. Спростували відомості з німецької публікації і в Раді національної безпеки і оборони.

Які країни мають ядерну зброю / Інфографіка: Главред

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