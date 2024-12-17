Україна може повністю закрити небо від атак РФ: Зеленський поясив, що потрібно

Надійний захист України та її населення від ворожих ракет і дронів напряму залежить від Європи та США.

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Системи протиповітряної оборони можуть захистити мирне населення та енергетику України / Колаж: Главред, фото: US Army, t.me/V_Zelenskiy_official

Що сказав Зеленський:

Ворог продовжує повітряний терор України

Україна чекає на посилення ППО

12-15 систем ППО могли б повністю захистити небо

Країна-агресор Росія не перестає завдавати масштабних ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України, тому нашій державі необхідна надійна гарантія захисту від такого повітряного терору.

Про це під час звернення до саміту країн-учасниць Joint Expeditionary Force заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, для цього потрібно реалізувати усі домовленості щодо передачі ЗСУ систем протиповітряної оборони.

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"Ми пам’ятаємо, що як компенсацію за неможливість запросити Україну до Альянсу на тому етапі нам було обіцяно значну кількість систем ППО. Я прошу вашої допомоги, щоб це було виконано. І відверто кажучи, наші партнери знають: нам потрібно ще 12–15 систем, крім цих, щоб повністю захистити нашу країну від російських ракетних ударів," - наголосив він.

Президент наголосив, що США та Європа можуть реалізувати такі потреби України і все залежить тільки від політичної волі кожної країни.

Посилення ППО України - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО вдалося ідентифікувати низку систем, ракет та інших складових засобів ППО, які можуть бути передані Україні.

Напередодні, 13 грудня, після масованої атаки країни-агресора Росії по Україні, міністр закордонних справ Андрій Сибіга повторно закликав союзників терміново передати Україні системи протиповітряної оборони.

Раніше також прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що до кінця 2024 року Україна отримає від Німеччини ще одну зенітно-ракетну систему IRIS-T і додаткові пускові установки для ЗРК Patriot.

Patriot / Інфографіка: Главред

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Масовані повітряні атаки Росії по Україні Масовані повітряні атаки Росії по Україні почалися з початку повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого 2022 року. Тоді ворог запустив по Україні більше 160 ракет з усіх можливих напрямків. Окупанти цілилися у військові об'єкти та цивільну інфраструктуру. Тоді загинули приблизно 60 цивільних та близько 170 було поранено.

Ще один з найбільших обстрілів України агресор Росія здійснила 29 грудня 2023 року, коли окупанти випустили 36 "шахедів" та 122 ракет різних типів по всій Україні. Тоді вдалося збити 87 ракет і 27 дронів. Внаслідок атаки загинули 55 людей і більше 170 отримали поранення. 26 серпня 2024 року РФ запустила 127 ракет та 109 ударних безпілотників по Україні. Ліквідувати вдалося 102 ракети та 99 дронів. Крім того, кілька дронів було локаційно втрачено на території України. Внаслідок атаки загинули щонайменше 5 людей, 20 постраждали.

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