Посилення ППО: Україна отримає ще одну систему IRIS-T і пускові для Patriot

Німеччина надала Україні допомоги на 37 млрд євро, що є найбільшим показником серед усіх європейських держав.

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Німеччина терміново надасть Україні ще одну систему IRIS-T / Колаж: Главред, фото: pixabay, defenceredefined.com.cy

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Олаф Шольц підтвердив передачу системи ППО

Денис Шмигаль подякував уряду ФРН

До кінця 2024 року Україна отримає від Німеччини ще одну зенітно-ракетну систему IRIS-T і додаткові пускові установки для ЗРК Patriot. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який зараз перебуває в Німеччині.

За словами українського прем'єра, намір передати Україні додаткові системи ППО підтвердив під час VII Українсько-німецького економічного форуму в Берліні канцлер Олаф Шольц. Це буде вже шоста система IRIS-T, яку отримають Сили оборони.

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Загалом же, за підрахунками Шмигаля, Німеччина надала Україні допомоги на 37 млрд євро, що є найбільшим показником серед усіх європейських держав.

"Дякую за внесок у посилення безпеки нашої держави, це допоможе зберегти багато людських життів. Безпека - це вагомий фактор для стабільної роботи бізнесу та залучення інвестицій", - зазначив український прем'єр.

Він також зауважив, що вже надано 53 інвестиційні гарантії для німецьких проєктів в Україні на загальну суму майже 382 млн євро.

"Щиро дякую бізнес-спільноті Німеччини за віру в Україну. Після повномасштабного вторгнення жодна німецька компанія не покинула український ринок. Ба більше, багато німецьких фірм продовжують інвестувати в Україну", - підкреслив прем'єр-міністр.

Допомога ФРН Україні: що відомо

Як повідомляв Главред, раніше Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, який охоплює понад 20 танків Leopard 1 A5 і понад 60 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Німеччина виділила Україні великий пакет допомоги. До оновленого переліку увійшли 8 танків LEOPARD 1 A5, 20 бойових машин піхоти MARDER, 4 бронеавтомобілі MRAP.

Саме нова німецька влада, яка може бути обрана на дострокових виборах до Бундестагу, може мати достатньо сміливості, щоб поставити Україні ракети TAURUS. Таку думку висловив військовий аналітик Олексій Гетьман.

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Що відомо про IRIS-T SLM IRIS-T SLM - зенітний ракетний комплекс протиповітряної оборони (ППО) і протиракетної оборони (ПРО) середнього радіуса дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих і балістичних ракет. Розробку завершено 2014 року, пише Вікіпедія.

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