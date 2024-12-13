Після удару РФ: Сибіга закликав терміново надати Україні системи ППО

Світ має позбавити Росію засобів терору.

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Системи ППО для України / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, x.com/andrii_sybiha

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Удар РФ прийшовся по енергетичній системі України

Україні потрібні 20 систем ППО

13 грудня, після масованої атаки країни-агресора Росії по Україні, міністр закордонних справ Андрій Сибіга повторно закликав союзників терміново передати Україні системи протиповітряної оборони. Про це він написав у соцмережі Х.

Він наголосив, що сьогоднішній удар Росії насамперед прийшовся по енергетичній системі України.

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"Росія прагне позбавити нас енергії. Натомість ми повинні позбавити її засобів терору. Я знову закликаю терміново доставити 20 систем ППО NASAMS, HAWK або IRIS-T", – заявив міністр.

Системи ППО для України - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль говорив, що до кінця 2024 року Україна отримає від Німеччини ще одну зенітно-ракетну систему IRIS-T і додаткові пускові установки для ЗРК Patriot.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО вдалося ідентифікувати низку систем, ракет та інших складових засобів ППО, які можуть бути передані Україні.

Крім того, генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав, що члени НАТО поставлять в Україну всі системи протиповітряної оборони, які можуть надати. При цьому, генеральний секретар не уточнив, яку кількість нових систем і яких типів може бути надано.

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Хто такий Андрій Сибіга? Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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