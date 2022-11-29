Україна мобілізувала всю країну на війну, а Росія - ні: генерал із США дав прогноз на битви

Генерал у відставці Кевін Райан / колаж фото Davis Center, УНІАН

Україні на даний момент вдалося мобілізувати практично всю країну для війни з російськими окупантами, а Кремлю Росію - ні. Про це в інтерв'ю порталу ТСН розповів бригадний генерал у відставці, старший науковий співробітник Центру Белфер при Гарвардській школі Кеннеді Кевін Райан.

Експерт окремо пояснив - чисто формально РФ володіє набагато більш потужним запасом зброї і військової техніки. Однак ЗСУ зараз надають підтримку найпотужніші промислові сили країн Заходу.

"Такі військові оглядачі, як я, минулого літа засвоїли важливий урок про війну Росії проти України. Хоча стратегічні цілі більш-менш чіткі - Україна хоче повернути всю свою територію, а Росія – хоче [залишити за собою – Главред] захоплену нею землю, оцінити, хто переможе, складніше, ніж ми очікували [...] Росія воює за допомогою всього декількох союзників, маючи певну допомогу від Ірану, Північної Кореї та Білорусі. Україна має підтримку НАТО, ЄС та інших країн. На сьогоднішній день союзники України дозволили Україні відповісти на ці питання, щоб вирішити, чи продовжувати воювати. Згодом союзникам також доведеться відповісти на них. Поки союзники України єдині в підтримці. Коли у союзників будуть відмінні від України відповіді, підрахунок зміниться", - заявив він.

Хто такий Кевін Райан Бригадний генерал Сухопутних військ США у відставці, науковий співробітник Белферівського центру з питань безпеки в школі ім. Джона Кеннеді при Гарвардському університеті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що раніше ексспікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Волошин зазначав, що російські окупанти навмисно затягують війну до зими. Росія любить воювати взимку, адже тоді військові дії суттєво змінюються.

До того колишній керівник сухопутних сил США в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес раніше зазначав, що звільнення Херсона дозволить силам оборони України завдавати ударів по окупаційних військах Росії, які знаходяться на підступах до Криму. ЗСУ можуть вже до січня взяти під контроль Маріуполь і Мелітополь, після чого почнеться звільнення Криму. Якщо українським військам нададуть далекобійні ракети ATACMS, вони зможуть бити по російських військових базах на Кримському півострові.

Інші новини: