ЗСУ за два місяці витіснять окупантів на лінію 23 лютого – генерал США

ЗСУ за два місяці відведуть окупантів на лінію 23 лютого – генерал США/ УНІАН, скрін

Українські військові зможуть витиснути російських загарбників на лінію станом на 23 лютого 2022 року упродовж наступних двох місяців.

Однією з умов, щоб це вдалося втілити у життя, є продовження підтримки України Сполученими Штатами Америки. Про це заявив екскомандувач військ США в Європі, експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики Бен Ходжес у розмові з радником ОП Олексієм Арестовичем і російським правозахисником та опозиціонером Марком Фейгіним.

"Я вірю, що українські війська відведуть окупаційні війська РФ до лінії 23 лютого упродовж двох місяців. І вони звільнять Крим до літа 2023 року. За умови, що США підтримуватимуть Україну, як і раніше, і всі санкції проти Росії залишаться, як є", – розповів генерал США у відставці.

Він зазначив, що Кремль швидше за все розуміє можливість такого сценарію.

скрін

Ходжес наголосив, що Росія зараз намагається розтягнути війну у часі, сподіваючись на те, що Україна може втратити свою підтримку з боку США після проведення у Сполучених Штатах виборів. 8 листопада там відбудуться проміжні вибори, на яких буде повністю переобрана нижня палата Конгресу, тобто Палата представників, і третина членів Сенату.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав абсурдними заяви Росії про те, що Україна нібито готується застосувати "брудну бомбу" на власній території. Він наголосив, що такі заяви країна-агресорка РФ використовує як привід для ескалації війни.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки обіцяли надати Україні допомогу щодо збільшення баражуючих боєприпасів. Київ очікує на 10 далекобійних безпілотників Switchblade 600, які повинні надійти державі протягом декількох тижнів.

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