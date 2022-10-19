УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"В армії РФ багато проблем": генерал США пояснив, як продовжуватиметься війна взимку

19 жовтня 2022, 16:12

Українські військові не уповільнюватимуть свій оперативний наступ з приходом зими.

Генерал США Дэвид Петреус, российские военные
Генерал США Девід Петреус пояснив, як продовжуватиметься війна взимку/ Reuters, скрін

Російським загарбникам взимку буде набагато складніше вести війну, ніж українським військовим. На окупантів звалиться багато проблем.

Логістика у росіян зараз дуже слабка. У них для ведення бойових дій взимку немає ні достатньо теплого одягу, ні необхідної кількості озброєння. Про це розповів генерал Збройних сил США Девід Петреус, пише "Укрінформ".

При цьому він зазначив, що, на його думку, українські війська не уповільнюватимуть свій оперативний наступ з приходом зими.

"Логістика росіян дуже слабка, мости зруйновані, так само, як і залізничні колії, як на Кримському мосту. Для росіян існує дуже багато проблем. Зима наближається. У них навіть теплого одягу не вистачає, не говорячи вже про озброєння", – заявив генерал США.

Також він звернув увагу, що країна-агресорка РФ уже зазнала в Україні у 3 або навіть 4 рази більше втрат, ніж за 9 років війни в Афганістані.

Петреус додав, що серед російських окупантів дуже низький моральний дух. Адже вони не розуміють, за що вони воюють.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін у середу, 19 жовтня, оголосив про введення "воєнного стану" на окупованих територіях України. Згідно із виданим указом, його введуть з півночі 20 жовтня в окупованих районах чотирьох українських областей – Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль не бажає змінювати свою політику щодо військової допомоги Україні, попри хвилю російських атак проти українських міст. Так, міністр оборони Бенні Ганц і лідер опозиції Біньямін Нетаньягу заявили, що Ізраїль продовжить надавати Україні гуманітарну допомогу, проте про оборонну техніку мова не йде.

Читайте також:

війна в Україні російські військові вторгнення Росії російські війська Петреус
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:23

Путін поскаржився на Україну: звинуватив у вибуху на Кримському мосту і заклянчив "перемовини"

16:12

"В армії РФ багато проблем": генерал США пояснив, як продовжуватиметься війна взимкуВідео

15:56

16-річна дочка Фреймут завела фанатів дуже короткою спідницею

15:49

Прогриміли потужні вибухи: стало відомо про прильоти після ракетного удару по УкраїніВідео

15:36

Україну чекає сильне місиво на цьому тижні: астролог назвала 10 небезпечних міст і найважчі дніВідео

Реклама
15:09

"Може бути використана проти нас": Ізраїль виступив проти відправлення зброї Україні

15:03

Щоб нічого не злипалося: що буде, якщо перестати їсти солодкеВідео

14:57

Тренер Голосу країни Дорофєєва розкрила секрет успішної команди та взаємодопомгу у дитячих спогадахВідео

14:53

Російський диктатор Путін ввів "воєнний стан" на окупованих територіях УкраїниВідео

14:38

У Києві прогриміли потужні вибухи: перші подробиці про роботу ППОВідео

14:30

У боях з окупантами загинули двоє українських спортсменівВідео

14:19

У колаборантки, яка просила росіян бомбити Черкаси, син служить у ЗСУ

14:18

Окупантам загрожує депортація з Криму після звільнення: у Зеленського розкрили сценарійВідео

14:17

Як Шер чи Мадонна: Віра Брежнєва змінила псевдонім і заспівала українську "народну" піснюВідео

14:16

Незрівнянний пиріг з цибулею та хрусткою скоринкою: бюджетний рецепт, який зможуть приготувати всіВідео

14:16

Передача зброї - не пряма участь у війні: Яременко розповів, що Україна може пред'явити Ірану

14:12

Як часто потрібно прати одяг: головні правила для 12 видів речей, які повинен знати кожен

14:06

Професія за датою народження: як визначити свою ідеальну роботу

14:05

Путіну потрібно перемир'я будь-якою ціною: Жданов розповів про нову тактику диктатораВідео

14:03

Місячний календар на листопад 2022: кращі і найнебезпечніші дні

Реклама
13:45

"Безпідставні звинувачення": Іран раптово заявив про готовність до переговорів з Україною

13:37

Окупанти в паніці: істерять через "наступ" ЗСУ на ХерсонщиніВідео

13:30

Такого пишного цвітіння ви ще не бачили: бабусина підгодівля для герані та всіх рослин

13:01

Сонячне затемнення 25 жовтня 2022: яких змін чекати всім знакам зодіакуВідео

12:58

ЗСУ можуть звільнити нові території: колишній шеф ЦРУ назвав терміниВідео

12:55

Без дощу, але зі снігом: з'явився несподіваний прогноз на листопад

12:37

Лукашенко щось задумав: чоловіків у Білорусі засипали повістками до військкоматів

12:32

Роту зі 100 окупантів на Херсонщині знищили за 3 дні: 8 уцілілих через 10 днів без їжі прийшли до ЗСУВідео

12:25

Гауляйтер Сальдо втік з Херсона ті оголосив про закриття окупованої областіВідео

12:24

Вистачить не тільки дітям, а й онукам і правнукам: розкрито гонорари Пугачової

12:17

Через війну в Україні Захід може додатково посилити санкції проти Ірану - експерт

12:02

Перемога України на полі бою не покладе край війні: Кислиця вказав на важливий нюансВідео

11:48

Чистота і ніяких запахів: як правильно мити морозильну камеру

11:44

Путін слабкий, тому в Москві уже почався розподіл влади – політтехнологВідео

11:35

РФ готується бити по Херсону: Кім пояснив підлість окупантів з "евакуацією"Відео

11:31

Колишня дружина Віталія Кличка відмовилася від спадщини чоловіка

11:24

У Севастополі розцвіла "бавовна": окупанти заявили про роботу ППО біля аеродрому Бельбек

11:22

Пішов убивати, щоб обнулити тюремний термін: в Україні "демілітаризували" кримінальника-окупанта

10:59

"Груди в різні сторони": Бабкіну жорстко висміяли після поїздки на Донбас

10:51

Путін під Новий рік може знову кинути війська на Київ з Білорусі – АрестовичВідео

Реклама
10:16

У РФ звільнили чотирьох з п'яти генералів, які командували вторгненням в Україну: чим це загрожуєВідео

10:15

"Це мала бути їхня перша дитина": трагічні деталі про пару, яку вбили росіяни дроном в КиєвіВідео

10:00

Загинула разом з коханим – по них ударив танк РФ: під Києвом попрощалися з військовою Іриною ЦвілоюВідео

09:24

Авіація ЗСУ випатрала позиції окупантів на півдні: 84 "двохсотих" і палаюча технікаВідео

09:03

"У двигун влучила ракета": пілот, який прорвав блокаду Маріуполя, розповів, як евакуював пораненихВідео

08:49

РФ може вивести війська з Херсона і перекинути їх на Київ – АрестовичВідео

08:40

Навіщо Україні незалежна ЧечняПогляд

08:22

Мати полоненого окупанта "послала" українського журналіста, який пропонував їй поговорити з синомВідео

08:13

У РФ - учитель церковнопарафіяльної школи, в Україні - "вантаж 200": ЗСУ ліквідували окупанта ТрифановаВідео

07:27

Ризик ядерного удару РФ по Україні низький, але НАТО готується до будь-якого сценарію - Столтенберг

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижки
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиЗакуски
Гороскоп
Гороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти