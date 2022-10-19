"В армії РФ багато проблем": генерал США пояснив, як продовжуватиметься війна взимку

Генерал США Девід Петреус пояснив, як продовжуватиметься війна взимку/ Reuters, скрін

Російським загарбникам взимку буде набагато складніше вести війну, ніж українським військовим. На окупантів звалиться багато проблем.

Логістика у росіян зараз дуже слабка. У них для ведення бойових дій взимку немає ні достатньо теплого одягу, ні необхідної кількості озброєння. Про це розповів генерал Збройних сил США Девід Петреус, пише "Укрінформ".

При цьому він зазначив, що, на його думку, українські війська не уповільнюватимуть свій оперативний наступ з приходом зими.

"Логістика росіян дуже слабка, мости зруйновані, так само, як і залізничні колії, як на Кримському мосту. Для росіян існує дуже багато проблем. Зима наближається. У них навіть теплого одягу не вистачає, не говорячи вже про озброєння", – заявив генерал США.

Також він звернув увагу, що країна-агресорка РФ уже зазнала в Україні у 3 або навіть 4 рази більше втрат, ніж за 9 років війни в Афганістані.

Петреус додав, що серед російських окупантів дуже низький моральний дух. Адже вони не розуміють, за що вони воюють.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін у середу, 19 жовтня, оголосив про введення "воєнного стану" на окупованих територіях України. Згідно із виданим указом, його введуть з півночі 20 жовтня в окупованих районах чотирьох українських областей – Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль не бажає змінювати свою політику щодо військової допомоги Україні, попри хвилю російських атак проти українських міст. Так, міністр оборони Бенні Ганц і лідер опозиції Біньямін Нетаньягу заявили, що Ізраїль продовжить надавати Україні гуманітарну допомогу, проте про оборонну техніку мова не йде.

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