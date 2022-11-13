ЗСУ до січня можуть взяти Маріуполь з Мелітополем, після чого почнуть звільняти Крим - Ходжес

Незабаром ЗСУ стрілятимуть з HIMARS по позиціях військ РФ на підступах до Криму - Ходжес / УНІАН

Звільнення Херсона дозволить силам оборони України завдавати ударів по окупаційних військах Росії, які перебувають на підступах до Криму. ЗСУ можуть вже до січня взяти під контроль Маріуполь і Мелітополь, після чого почнеться звільнення Криму. Якщо українським військам нададуть далекобійні ракети ATACMS, вони зможуть бити по російських військових базах на Кримському півострові. Про це заявив колишній командувач військам США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес.

У своєму Twitter-акаунті він розповів про те, що скоро ЗСУ з РСЗВ HIMARS почнуть бити по російських окупантах з Херсона. Підступи до Кримського півострова в межах вогневої досяжності.

За словами експерта, ситуація послабить оборону російської армії і призведе до того, що сили оборони України до січня візьмуть Маріуполь і Мелітополь. Після цього почнеться операція зі звільнення Криму.

"HIMARS скоро стрілятимуть з Херсона. Підступи до Криму в межах досяжності. Це послабить російську оборону, водночас "ліве крило" контрнаступу до січня візьме Маріуполь і Мелітополь. Потім починається вирішальний етап кампанії...звільнення Криму", - прогнозує Ходжес.

Також Бен Ходжес підкреслив, що якщо ЗСУ нададуть далекобійні ракети ATACMS, вони зможуть бити з Херсона по військових базах РФ в окупованому Криму. Постачання таких ракет можуть зіграти важливу роль.

Армія України звільняє Херсон

Сили оборони України 11 листопада увійшли до Херсона.

У місті, яке 8 місяців перебувало під окупацією Росії, з'явилися українські прапори. Місцеві жителі з радістю зустрічали українських військових.

Того ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повертає Херсон. Першими до міста зайшли спецпідрозділи ЗСУ. Як підкреслив глава держави, Україна продовжить повертати свої території.

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що Україна не піде на заморозку війни після звільнення Херсона. ЗСУ продовжуватимуть звільняти свої землі від російських окупантів.

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