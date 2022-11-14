"Мокрий ґрунт і болото виснажуватимуть": генерал США Ходжес попередив про небезпеки війни взимку

Мокрий ґрунт і болото виснажуватимуть навіть найкраще екіпірованих солдатів, каже генерал США/ 10-а гірсько-штурмова бригада, Reuters

Зимова погода внесе свої корективи у бойові дії в Україні. Проте українська армія буде в набагато кращому становищі в умовах бойових дій в зимовий час, ніж російські окупанти.

Погодні умови будуть важкими і виснажуватимуть навіть тих солдатів, які мають хороше екіпірування. Адже важко буде воювати за наявності мокрого ґрунту і болота під ногами. Про це розповів екскомандувач сухопутних сил США у Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес в ефірі телемарафону.

"Звичайно буде складно. Погода вноситиме свої корективи. Мокрий ґрунт, болото... В таких умовах навіть найкраще обладнаним солдатам важко та виснажливо", – зазначає американський генерал.

Проте бійці української армії у таких умовах все одно матимуть перевагу над ворогом, адже їх підтримує вся Україна.

"Мені здається, що українські солдати будуть в набагато кращому становищі, за їхніми плечима ціла країна, а росіяни тут окупанти", – каже Ходжес.

Також генерал додав, що українські воїни будуть краще екіпіровані, адже з-за кордону їм пообіцяли передати зимову військову форму і намети.

Раніше ексспікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Волошин зазначав, що російські окупанти навмисно затягують війну до зими. Росія любить воювати взимку, адже тоді військові дії суттєво змінюються.

Нагадаємо, Ходжес раніше зазначав, що звільнення Херсона дозволить силам оборони України завдавати ударів по окупаційних військах Росії, які перебувають на підступах до Криму. ЗСУ можуть вже до січня взяти під контроль Маріуполь і Мелітополь, після чого почнеться звільнення Криму. Якщо українським військам нададуть далекобійні ракети ATACMS, вони зможуть бити по російських військових базах на Кримському півострові.

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