Україна - Ісландія: коментатор зробив пропозицію коханій перед початком матчу

Коментатор української збірної освідчився своїй коханій, коли вона вийшла в прямий ефір зі стадіону у Вроцлаві.

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Футбольний коментатор у прямому ефірі освідчився коханій / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Коментатор фіналу плей-оф відбору Євро-2024 Україна – Ісландія Вадим Шевякін освідчився своїй коханій дівчині прямо у прямому ефірі. Чутливе і емоційне відео вже з'явилось у Мережі.

Кореспондентка Марина Машкіна працювала на стадіоні у Вроцлаві. Після цього їй передали з-за кадру пакунок, а ведучий студії Володимир Кобельков попросив його розпакувати. Дівчина була приємно шокована, а коли побачила там каблучку, то просто не могла вже стримати своїх емоцій.

У цей момент коментатор почав пояснювати глядачам, що вони з Мариною пара і почав освідчуватись коханій.

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"Кохана, ти мені кажеш, що я не романтичний, не роблю якихось вчинків. Тож вирішив виправлятися гучно так, на всю країну, десь навіть скориставшись службовим становищем. Не буду багатослівним, можу лише прихилити коліно і сказати по-простому. Марина Ігорівна Машкіна, я тебе кохаю, я не хочу навіть уявляти, як воно – жити без тебе. Тож, сподіваюся, ти погодишся на цей тривалий шлях разом зі мною. Кохана, виходь за мене, будь ласка", - сказав Вадим Шевякін.

Дівчина була зворушена і вона на всю країну сказала "Так, я згодна". Вадим зрадів, адже почув те, що хотів почути.

Дивіться відео з пропозицією коханій від футбольного коментатора в прямому ефірі:

Футбольний коментатор у прямому ефірі освідчився коханій / фото: скріншот

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