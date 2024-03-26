Україна - Ісландія: коментатор зробив пропозицію коханій перед початком матчу

Коментатор фіналу плей-оф відбору Євро-2024 Україна – Ісландія Вадим Шевякін освідчився своїй коханій дівчині прямо у прямому ефірі. Чутливе і емоційне відео вже з'явилось у Мережі.
Кореспондентка Марина Машкіна працювала на стадіоні у Вроцлаві. Після цього їй передали з-за кадру пакунок, а ведучий студії Володимир Кобельков попросив його розпакувати. Дівчина була приємно шокована, а коли побачила там каблучку, то просто не могла вже стримати своїх емоцій.
У цей момент коментатор почав пояснювати глядачам, що вони з Мариною пара і почав освідчуватись коханій.
"Кохана, ти мені кажеш, що я не романтичний, не роблю якихось вчинків. Тож вирішив виправлятися гучно так, на всю країну, десь навіть скориставшись службовим становищем. Не буду багатослівним, можу лише прихилити коліно і сказати по-простому. Марина Ігорівна Машкіна, я тебе кохаю, я не хочу навіть уявляти, як воно – жити без тебе. Тож, сподіваюся, ти погодишся на цей тривалий шлях разом зі мною. Кохана, виходь за мене, будь ласка", - сказав Вадим Шевякін.
Дівчина була зворушена і вона на всю країну сказала "Так, я згодна". Вадим зрадів, адже почув те, що хотів почути.
Дивіться відео з пропозицією коханій від футбольного коментатора в прямому ефірі:
Україна пройшла на Євро-2024 - новини футболу
26 березня відбувся футбольний матч, у якому Україна мінімально обіграла Ісландію і пройшла на Євро-2024. Збірна України у важкому і виснажливому матчі гідно здолала збірну Ісландії з рахунком 2:1.
Перший гол був забитий в українські ворота футболістом Альбертом Гудмундссоном. Але вже незабаром Віктор Циганков забив м'яч у ворота Ісландії і зрівняв рахунок. Наприкінці тайму другого домоглися свого наші футболісти - той самий Судаков із правого флангу відкотив м'яч на Мудрика, який самотньо маячив перед штрафним майданчиком, - а той сходу бахнув у лівий нижній кут - 2:1.
Президент України Володимир Зеленський потужно звернувся до футболістів збірної України після перемоги.
"У часи, коли нас щодня хочуть знищити, ми щодня доводимо: українці є і будуть! Україна є і буде! Дякую за перемогу! Слава Україні!", - зазначив президент України.
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