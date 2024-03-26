Україна мінімально обіграла Ісландію і пройшла на Євро-2024

Збірна України у важкому і виснажливому матчі гідно здолала збірну Ісландії і вийшла на Євро-2024.

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Україна обіграла Ісландію з рахунком 2:1 і пройшла на Євро-2024 / колаж Главред, фото УАФ

Порівняно з матчем проти Боснії і Герцеговини наставник України Сергій Ребров зробив три заміни - у старті вийшли Яремчук, Маліновський і Циганков.

Україна - Ісландія стартові склади

Україна: Лунін - Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко - Бражко, Малиновський - Циганков, Судаков, Мудрик - Яремчук.

Запасні: Бущан, Трубін, Михайличенко, Таловеров, Сидорчук, Шапаренко, Довбик, Зінченко, Ванат, Бондар, Зубков, Тимчик.

відео дня

Ісландія: Вальдімарссон - Палссон, Інгасон, Гретарссон, Торарінссон - Траустасон, Гаральдссон - Й. Гудмундссон, Торстейнссон - А. Гудмундссон, Гудйонсен.

Запасні: Олафссон, Гуннарссон, Сампстед, Германнссон, Еллертссон, Фіннбогасон, Фіннссон, В. Віллюмссон, Андерсон, Йоуганнессон, Оскарссон Глінссон.

Україна Ісландія огляд матчу та відео голів

Перший десяток хвилин обидві команди здебільшого боролися за м'яч і фолили одна проти одної.

Потім пройшов обмін моментами. На 14-й хвилині Миколенко бив після подачі з правого флангу від Коноплі на дальньому боці штрафного - але м'яч пройшов повз праву стійку. Потім уже Торстейнссон від лівого кута штрафного крутив у дальній кут, але Лунін блискуче відпарував.

А ось у середині тайму наші, на жаль, пропустили - Гудмундссон (який Альберт) проломився через опорну зону українців як ведмідь через бурелом і дальнім ударом вліпив м'яч у правий кут - 0:1.

Українці, до їхньої честі, відповіли досить швидко - Судаков підняв м'яч на правий фланг штрафного, Циганков прострілив у воротарський на Яремчука, а той замкнув. Але, на жаль, з офсайду.

Другий тайм розпочався з вихорів лютих атак українців. І вже за десять хвилин рахунок вдалося зрівняти. Підопічні Реброва розігнали контратаку через передачу на правий фланг від Судакова на Циганкова. Той провернув свій фірмовий фінт, змістився в центр і потужно вдарив у дальній кут - 1:1.

Далі гра продовжилася зі змінним успіхом, але українці продовжували тиснути. Передача до правого флангу штрафного від Зінченка завершилася ударом Яремчука повз ближній кут. Потому Судаков добре приклався зі штрафного з лівого флангу - воротар Ісландії ледь перевів над поперечиною удар.

І вже наприкінці тайму другого домоглися свого наші футболісти - той самий Судаков із правого флангу відкотив м'яч на Мудрика, який одіного маячив перед штрафним майданчиком - а той сходу бахнув у лівий нижній кут - 2:1.

Фінальний свисток зафіксував очевидне - збірна України вже втретє поспіль гратиме на чемпіонаті Європи. Суперниками наших там стануть збірні Бельгії, Словаччини та Румунії.

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