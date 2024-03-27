"Коли нас хочуть знищити, ми не здаємося": Зеленський потужно звернувся до футболістів збірної України

Матчі фінального турніру Євро-2024 з 14 червня по 14 липня 2024 року відбудуться в Німеччині.

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Україна вийшла на Євро 2024 / Колаж Главред, фото УАФ

Збірна України перемогла команду Ісландії у фінальному матчі плей-офф відбору до Євро-2024. Поєдинок на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав" у польському Вроцлаві завершився з рахунком 2:1.

Президент України Володимир Зеленський привітав наших спортсменів із важливою перемогою для всієї України.

"Дякую, хлопці! Дякую, збірна! За дуже важливі емоції для всієї країни. За надважливу перемогу і вихід на Євро. За те, що вкотре довели: коли українцям важко, але вони не здаються і продовжують боротьбу, тоді українці неодмінно перемагають. У часи, коли нас щодня хочуть знищити, ми щодня доводимо: українці є і будуть! Україна є і буде! Дякую за перемогу! Слава Україні!", - зазначив президент України. відео дня

Також збірну України привітав новий президент УАФ Андрій Шевченко.

"Україна виборює право грати на Євро! Я щиро вітаю гравців та тренерський штаб на чолі з Сергієм Ребровим з цією перемогою. Тепер з нетерпінням і великою надією чекаємо старт чемпіонату в Німеччині. Четвертий Євро України!", - написав він.

Україна на Євро 2024 / скрін

Україна вийшла на Євро 2024 - з ким гратимемо

Збірна України отримала путівку до фінального турніру Євро-2024, де зіграє в групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

З ким гратиме Україна на Євро 2024 / УАФ

Коли пройде Євро 2024

Матчі фінального турніру Євро-2024 з 14 червня по 14 липня 2024 року відбудуться в Німеччині.

Дивіться відео переможного голу Михайла Мудрика:

Мудрик забив гол і вивів збірну на Євро 2024 / скріншот

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