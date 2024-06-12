Україна і США підпишуть гарантії безпеки вже завтра - Білий дім

Президент України Володимир Зеленський прибуде на саміт G7 в Італії.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-i-ssha-podpishut-garantii-bezopasnosti-uzhe-zavtra-belyy-dom-10572536.html Посилання скопійоване

Україна і США підпишуть гарантії безпеки / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

США і Україна можуть підписати безпекову угоду вже завтра, 13 червня. Це підтвердив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє Barron’s.

Це відбудеться на саміті G7 в Італії.

"Лідери підпишуть двосторонню угоду про безпеку, даючи зрозуміти, що наша підтримка збережеться надовго в майбутньому", - сказав Салліван. відео дня

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що президент України Володимир Зеленський поїде на саміт. Він також підтвердив намір сторін підписати безпекову угоду.

"Ми пройшли великий шлях співпраці з США і вся команда зробила велику роботу, щоб ця майбутня угода стала можливою ... Ми ж з Джейком Салліваном працювали над багатьма треками, включно з тими, які стосуються озброєнь від самого початку широкомасштабного вторгнення. І також в постійному діалозі готували майбутню угоду", - написав Єрмак.

Підписані угоди про співробітництво у сфері безпеки

Нагадаємо, 23 лютого, у Львові президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підписали історичну безпекову угоду. Це перша угода такого роду між Україною та країною, яка не входить до G7.

Як раніше повідомляв Главред, 16 лютого президент України підписав угоду про співпрацю у сфері безпеки з президентом Франції. Угода передбачена на 10 років та залишатиметься в силі до вступу України до НАТО. Франція також виділить 3 млрд євро на підтримку України в 2024 році. Раніше того ж дня Зеленський здійснив робочий візит до Німеччини, де зустрівся з канцлером Олафом Шольцом. На зустрічі у Берліні була підписана угода про співпрацю у сфері безпеки та довгострокову підтримку з Німеччиною.

Крім цього, 12 січня Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак уклали безпекову угоду. Вона спрямована на надання гарантій у разі можливого нового нападу Російської Федерації.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред