Суперечки позаду: в ЗМІ розповіли про прорив в угоді України і США щодо копалин

Зеленський після зустрічі з Келлогом заявив про "відновлення надії" на укладання угоди.

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Україна та США узгоджують угоду щодо стратегічних ресурсів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

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Україна та США намагаються усунути розбіжності в угоді про стратегічні корисні копалини

Роботу над документом планують завершити вже цього тижня

Зеленський після зустрічі з Келлогом дав надію на укладання угоди

Українські та американські переговорники продовжують роботу над узгодженням угоди щодо стратегічних корисних копалин. Сторони можуть усунути ключові розбіжності та завершити підготовку документа вже цього тижня. Про це пише Bloomberg.

За даними видання, представники України провели консультації з американським спеціальним посланцем Кітом Келлогом під час його візиту до Києва. Співрозмовники агентства, які побажали залишитися анонімними, зазначили, що переговори відбулися за закритими дверима.

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За словами джерел, початковий варіант угоди, запропонований США, передбачав, що американська сторона отримає 50% доходів від продажу ліцензій та інших прибутків, пов’язаних із видобутком рідкісноземельних металів в Україні. Втім, цей формат суперечить українському законодавству. У відповідь Київ запропонував переглянуту модель співпраці, яка, за словами представників української сторони, має враховувати інтереси обох країн.

Після переговорів із Келлогом президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч дала підстави для "відновлення надії" на укладання угоди. Раніше глава держави відкинув початкову пропозицію США, вважаючи її невигідною для України.

Як зазначили у Bloomberg, ідеальним варіантом було б підписання угоди за участю президентів України та США. При цьому, Зеленський наполягає на необхідності особистої зустрічі з Дональдом Трампом до того, як той може розпочати переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

Що таке рідкоземельні метали / Інфографіка: Главред

Угода про рікоземельні мінерали - останні новини

Нагадаємо, минулого тижня Вашингтон запропонував Києву підписати угоду про видобуток та використання рідкісноземельних металів. Міністр фінансів США Скотт Бессент особисто прибув до України з цією ініціативою. Однак українська сторона не підтримала первинний варіант документа, який передбачав значний доступ США до стратегічних ресурсів країни.

Президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції відмовився підписати угоду щодо мінеральних ресурсів. Україна планує представити власну пропозицію, яка відповідатиме положенням Конституції.

Після того, як Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію, адміністрація президента США Дональда Трампа передала Україні "поліпшену" версію угоди щодо видобутку корисних копалин

Як повідомляв Главред, США хочуть швидко підписати документ, а деталі, зокрема частку американської власності, обговорити пізніше. У Білому домі вважають, що спрощена угода може прискорити перемовини й завершення війни, попри зростаючу напругу між Трампом і Зеленським.

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