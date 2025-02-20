З'явилася оновлена версія угоди про корисні копалини: що про це відомо

Адміністрація Дональда Трампа передала Україні "поліпшену" версію про співпрацю між країнами.

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Україна отримала нову версію угоди зі США / Колаж: Главред, фото: Фото: x.com/WhiteHouse, ОП

Що відомо:

США надіслали Україні нову версію угоди про корисні копалини

Ця версія виглядає більш імовірною для підписання

Україна отримала від адміністрації президента США Дональда Трампа "поліпшену" версію угоди про видобуток корисних копалин. Це сталося після того, як Володимир Зеленський відхилив першу пропозицію Трампа. Про це повідомляє Axios із посиланням на українського та американського чиновників, а також трьох джерел, обізнаних про ситуацію.

Як стверджується, ця угода виглядає більш імовірною. Водночас кілька помічників Зеленського вмовляли його підписати документ, щоб уникнути сутичок із Трампом. Це також гарантуватиме подальшу підтримку США України.

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"В останньому проєкті відбулися суттєві поліпшення, і він відповідає українському законодавству", - повідомило джерело.

Передача рідкоземельних металів США - останні новини

Президент США Дональд Трамп хоче отримати рідкоземельні метали України в обмін на допомогу від Америки.

Рідкоземельні метали / Інфографіка: Главред

Україна може погодитися на передачу рідкоземельних металів США. Відповідна ідея про спільний видобуток металів фігурувала навіть у "плані перемоги" Зеленського. Як пишуть ЗМІ з посиланням на джерело в Офісі президента, восени Зеленський обговорював це питання з Трампом.

"Це було пунктом плану перемоги. У нас є спеціальні ресурси, зокрема рідкоземельні ресурси, уран, літій, титан, і важливо, щоб це не дісталося Росії. Тому президент пропонував, щоб це було спеціально захищено і спеціально використовувалося з ключовими партнерами", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляв Главред, у листопаді минулого року журналісти Financial Times писали, що план перемоги Зеленського передбачає, зокрема, і доступ США до природних ресурсів України в обмін на військову допомогу. Також Київ нібито запропонував американцям замінити війська Штатів у Європі на українські військові сили.

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