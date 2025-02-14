Зеленський відмовився від угоди зі США щодо корисних копалин - ЗМІ

Ви дізнаєтеся:
- Що пропонували США Україні
- Чому Зеленський не пішов на угоду
Президент України Володимир Зеленський у Мюнхені відмовився підписати документ про мінеральні ресурси України.
Згідно з угодою, у володіння США перейшла б половина майбутніх мінеральних ресурсів країни, але український лідер відповів на неї відмовою, пише газета The Washington Post із посиланням на представників Конгресу.
"Кілька законодавців тут, у Мюнхені, розповіли мені, що делегація Конгресу США представила Зеленському аркуш паперу, який вони хотіли, щоб він підписав, і який надасть США права на 50% майбутніх мінеральних запасів України. Зеленський ввічливо відмовився його підписувати", - розповів журналіст видання Джош Рогін у X.
Водночас Reuters повідомляє, що Зеленський під час зустрічі з групою американських сенаторів у Мюнхені висловив стурбованість щодо угоди, підготовленої США.
"[Зеленський] відчув, що його необґрунтовано просять підписати те, з чим він не мав можливості ознайомитися", - сказав один зі співрозмовників агентства.
Зазначається, що Україна зробить свою пропозицію, яка ґрунтуватиметься на українській Конституції. Поки що українська сторона не коментувала цю інформацію.
Передача рідкоземельних металів України США
Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп хоче отримати рідкоземельні метали України в обмін на допомогу від Америки.
Україна може погодитися на передачу рідкоземельних металів США. Відповідна ідея про спільний видобуток металів фігурувала навіть у "плані перемоги" Зеленського. Як пишуть ЗМІ з посиланням на джерело в Офісі президента, восени Зеленський обговорював це питання з Трампом.
Крім того, сенатор-республіканець Ліндсі Грем в інтерв'ю CBS News говорив, що Україна має критично важливі мінерали на $10-12 трильйонів. За його словами, Україна може стати найкращим бізнес-партнером, тому потрібно забезпечити Києву перемогу у війні з РФ.
Пізніше Трамп заявив, що США повинні мати доступ до природних ресурсів України незалежно від того, чи вдасться успішно укласти мирну угоду між Києвом і Москвою. За його словами, Україна вже погодилася передати Штатам рідкоземельні метали на суму 500 мільярдів доларів як оплату за військову допомогу, яку Вашингтон уже надав.
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