Зеленський відмовився від угоди зі США щодо корисних копалин - ЗМІ

Зеленський під час зустрічі з групою американських сенаторів у Мюнхені висловив стурбованість з приводу угоди.

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Зеленський відмовився від угоди зі США щодо корисних копалин / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

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Що пропонували США Україні

Чому Зеленський не пішов на угоду

Президент України Володимир Зеленський у Мюнхені відмовився підписати документ про мінеральні ресурси України.

Згідно з угодою, у володіння США перейшла б половина майбутніх мінеральних ресурсів країни, але український лідер відповів на неї відмовою, пише газета The Washington Post із посиланням на представників Конгресу.

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"Кілька законодавців тут, у Мюнхені, розповіли мені, що делегація Конгресу США представила Зеленському аркуш паперу, який вони хотіли, щоб він підписав, і який надасть США права на 50% майбутніх мінеральних запасів України. Зеленський ввічливо відмовився його підписувати", - розповів журналіст видання Джош Рогін у X.

Водночас Reuters повідомляє, що Зеленський під час зустрічі з групою американських сенаторів у Мюнхені висловив стурбованість щодо угоди, підготовленої США.

"[Зеленський] відчув, що його необґрунтовано просять підписати те, з чим він не мав можливості ознайомитися", - сказав один зі співрозмовників агентства.

Зазначається, що Україна зробить свою пропозицію, яка ґрунтуватиметься на українській Конституції. Поки що українська сторона не коментувала цю інформацію.

/ Инфографика: Главред

Передача рідкоземельних металів України США

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп хоче отримати рідкоземельні метали України в обмін на допомогу від Америки.

Україна може погодитися на передачу рідкоземельних металів США. Відповідна ідея про спільний видобуток металів фігурувала навіть у "плані перемоги" Зеленського. Як пишуть ЗМІ з посиланням на джерело в Офісі президента, восени Зеленський обговорював це питання з Трампом.

/ Инфографика: Главред

Крім того, сенатор-республіканець Ліндсі Грем в інтерв'ю CBS News говорив, що Україна має критично важливі мінерали на $10-12 трильйонів. За його словами, Україна може стати найкращим бізнес-партнером, тому потрібно забезпечити Києву перемогу у війні з РФ.

Пізніше Трамп заявив, що США повинні мати доступ до природних ресурсів України незалежно від того, чи вдасться успішно укласти мирну угоду між Києвом і Москвою. За його словами, Україна вже погодилася передати Штатам рідкоземельні метали на суму 500 мільярдів доларів як оплату за військову допомогу, яку Вашингтон уже надав.

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