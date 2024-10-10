Втрати величезні: армія РФ змінила тактику проведення 'м’ясних штурмів'

Для росіян важливе просування вперед заради доповіді нагору, що бойове завдання виконано.

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Ворог змінює тактику через невдачі на фронті / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Великі втрати на фронті та неефективність змусили армію країни-агресора Росії змінити тактику проведення "м'ясних штурмів". Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів військовий експерт Сергій Грабський.

За його словами, ворог вчиться на своїх помилках і починає змінювати тактику "м'ясних штурмів". Якщо раніше окупанти заходили на українські позиції з метою захоплення хвилями із піхоти, одна за одною, то зараз це змінилося.

"Ворог посилає своїх штрафників або тих самих колишніх "зеків" для того, щоб провести у стилі "м’ясного штурму" таку розвідку боєм, щоб розкрити наші бойові позиції, вогневі позиції, й по них завдати негайного вогневого удару, причому не очікуючи й навіть не відводячи своїх підрозділів із зони бойових дій", - зазначив експерт. відео дня

При цьому російські окупанти не наважуються вийти за межі своєї тактики, внаслідок чого втрачають багато особового складу. Однак командування РФ все ще не зважає на високий рівень втрат, адже для них головне - виконати бодай якесь найменше завдання, щоб доповісти про це нагору.

"Якою ціною воно досягнуто, не має жодного значення для командування російських окупаційних військ", - наголосив Грабський.

Хто такий Сергій Грабський? Сергій Грабський – український військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та громадський діяч. Він народився 14 червня 1966 року в місті Тернопіль. В період з 1998 по 1999 рік працював у складі верифікаційної місії ОБСЄ в Косово. Там він займався забезпеченням життєдіяльності та супроводженням конвоїв місії. У березні 2009 року в складі тренувальної місії НАТО поїхав до Іраку. Отримав першим серед громадян України медаль Альянсу "За особливі заслуги". Брав участь у підготовці миротворчих контингентів ЗСУ, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, що бойові дії в Україні протягом вже більш як 2 років виснажують ворога. Так у вересні 2024 року Росія зазнала найбільних втрат на фронті з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну. Середні добові втрати російської армії перевищили тисячу солдат.

Раніше стало відомо, що війська країни-агресорки Росії вичерпали багато резервів, які вони створили для своєї посиленої наступальної операції влітку 2024 року. Тому російська наступальна операція, що триває, ймовірно, завершиться в найближчі місяці.

Напередодні аналітики ISW повідомляли, що російська окупаційна армія просунулася у Вовчанську на Харківщині та, ймовірно, відбила Агрегатний завод. Крім того, окупанти захопили Верхньокам'янське в Донецькій області.

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