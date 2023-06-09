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Україна досягла прогресу на південному напрямку, але має втрати техніки – Bloomberg

Альона Вороніна
9 червня 2023, 14:26 оновлено 9 червня, 14:29
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У виданні заявили про "значні" втрати техніки з української сторони. Зокрема повідомляється, що російські окупанти знищили перший танк Leopard 2A4.

Украинские военные
Україна досягла прогресу на південному напрямку, але має втрати техніки/ колаж: Главред, фото: 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського, 95 ОМБР Холодний Яр

Українські військові цього тижня під час бойових дій добилися успіху на південному напрямку. Проте захисники України мають "значні" втрати техніки.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на анонімного європейського чиновника. При цьому у виданні зазначають, що поки що невідомо, чи такі дії України вже є початком очікуваного великого наступу, чи це просто спроба виявити слабкі сторони оборони російських окупантів на фронті.

У матеріалі наголошується, що на полі бою уже були помічені нові українські танки і бойові машини, які захисникам України передали країни НАТО.

Bloomberg із посиланням на опубліковані російськими "військовими блогерами" фотографії зазначає, що на шляху до окупованого міста Токмак Запорізької області було помічено німецькі танки Leopard та американські бойові машини Bradley, які Україна отримала у якості військової допомоги від Заходу. Агенція із посиланням на Osint Defender зазначає, що ці фотографії виглядають справжніми.

У той же час Міноборони країни-агресорки Росії оприлюднило відеозапис, як під час руху колони машин російські окупанти знищують принаймні одну одиницю техніки. У Bloomberg із посиланням на онлайнгрупу Oryx, що оцінює втрати техніки з обох сторін, зазначають, що вперше був знищений танк Leopard 2A4.

Також у виданні зазначили: очікується Україна буде намагатися розрізати окуповану російськими загарбниками територію на дві частини. Таким чином українські військові спробують розірвати життєво важливі лінії постачання та зв’язку окупаційних військ у Криму, припускають у Bloomberg.

Війна в Україні

Раніше видання The Washington Post з посиланням на українських військових повідомило, що захисники України нібито пішли в контрнаступ, відкриваючи вирішальний етап у війні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін. У ніч на 7 червня ЗСУ посилили удари по позиціях окупантів.

Також раніше CNN повідомляло, що Сили оборони України добилися успіхів у районі Бахмута, де розбили частину сил окупантів країни-агресора Росії. Однак загарбники чинили жорсткий опір, внаслідок чого українські війська зазнали втрат. Контрнаступ ЗСУ набирає обертів, але реалізації планів може перешкодити підрив військами РФ Каховської ГЕС.

Нагадаємо, повідомлялося, що після підриву Каховської ГЕС окупанти затопили свої підрозділи. Військові ЗСУ стали свідками того, як російські солдати були віднесені паводковими водами і втекли зі східного берега Дніпра після підриву ГЕС. Українські офіцери кажуть, що російські частини могли бути не попереджені про планований підрив ГЕС. Можливо, для того, щоб зберегти елемент несподіванки.

Дивіться відео про те, як російські окупанти атакували Харківщину:

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