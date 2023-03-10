"Україна має бити по заводах РФ": експерт сказав, як зупинити ракетні удари по Україні

Країна-агресорка РФ влаштовує лише масові ракетні удари по Україні, адже бити невеликою кількістю ракет їй не вигідно. А через дефіцит ракет проміжки між такими ударами стають все більшими.
При цьому Кремль зробив велику помилку у своїх розрахунках щодо ракетних атак, не врахувавши великі масштаби території України. Таку думку висловив авіаційний експерт, науковий співробітник музею НАУ Валерій Романенко в інтерв’ю Главреду.
"Ситуація така, що у росіян мало засобів ураження – вони не врахували масштаби. Україна – це не Сирія і не Грузія, тож у росіян просто не вистачає цих ракет. Ви бачите, як зросли проміжки між ударами, бо росіяни не встигають накопичувати ракети", - зазначає він.
У той же час експерт пояснив, що країні-агресорці не вигідно бити невеликою кількістю ракет, тому що їх просто зіб’є українська протиповітряна оборона. Якщо умовно РФ влаштує запуск десятьма ракетами, то дев'ять з них буде збито.
"Росіянам треба робити масові запуски для того, щоб перевищити так звану канальність зенітно-ракетних комплексів. Бо якщо один такий комплекс здатен наводитися по десяти ракетах, а їх запустять дванадцять, то дві прорвуться. Тому росіяни будуть збільшувати проміжки обстрілів, але стрілятимуть до останнього дня війни", - каже Романенко.
Експерт наголошує, що неправильно просто сидіти і сподіватися, що в РФ закінчаться ракети. Ракети у них можуть скінчитися лише тоді, коли Україна зробить власні ракети "Грім", власні "Шахеди" і розстрілюватиме підприємства російських окупантів, на яких виробляють ці ракети, зазначає Романенко.
"Вони розташовані у промисловому районі на північний захід від Москви, де розташовані основні оборонні підприємства, які, якщо не виробляють повний цикл, то хоча б комплектуючі до цих ракет – радіоелектроніку, гіроскопи, систему управління. Адже в НАТО кажуть, що передача західних озброєнь призведе до ескалації війни, але не заперечують проти пострілів у будь-яку точку Росії українськими ракетами чи БПЛА", - зазначає експерт.
Масована ракетна атака по Україні 9 березня
Країна-агресорка Росія масово атакувала Україну ракетами у ніч на четвер, 9 березня. У Києві та 12 областях України під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Подекуди вибухи були пов’язані з роботою протиповітряної оборони, проте в багатьох областях та Києві були "прильоти".
У столиці через масовий ракетний удар без світла тимчасово залишилися приблизно 15% киян, 40% були без опалення.
Внаслідок ракетної атаки відомо про шістьох загиблих. П’ятеро людей загинули під завалами власного будинку на Львівщині, ще одна людина – у Дніпропетровській області. Також є постраждалі і руйнування.
У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що російські загарбники під час масового ракетного удару в ніч на 9 березня випустили по Україні 81 ракету різного типу. Зокрема, були випущені по шість ракет X-22 та Х-47 "Кинджал", які Україна не може збивати.
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