"Україна має бити по заводах РФ": експерт сказав, як зупинити ракетні удари по Україні

Росія атакуватиме Україну ракетами до останнього дня війни, якщо її не зупинити. При цьому Кремлю вигідні лише масові удари, незважаючи на дефіцит ракет.

Україна повинна бити по заводах РФ, щоб зупинити ракетні обстріли, зазначає Валерій Романенко/ скрін, "Суспільне"

Країна-агресорка РФ влаштовує лише масові ракетні удари по Україні, адже бити невеликою кількістю ракет їй не вигідно. А через дефіцит ракет проміжки між такими ударами стають все більшими.

При цьому Кремль зробив велику помилку у своїх розрахунках щодо ракетних атак, не врахувавши великі масштаби території України. Таку думку висловив авіаційний експерт, науковий співробітник музею НАУ Валерій Романенко в інтерв’ю Главреду.

"Ситуація така, що у росіян мало засобів ураження – вони не врахували масштаби. Україна – це не Сирія і не Грузія, тож у росіян просто не вистачає цих ракет. Ви бачите, як зросли проміжки між ударами, бо росіяни не встигають накопичувати ракети", - зазначає він.

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У той же час експерт пояснив, що країні-агресорці не вигідно бити невеликою кількістю ракет, тому що їх просто зіб’є українська протиповітряна оборона. Якщо умовно РФ влаштує запуск десятьма ракетами, то дев'ять з них буде збито.

"Росіянам треба робити масові запуски для того, щоб перевищити так звану канальність зенітно-ракетних комплексів. Бо якщо один такий комплекс здатен наводитися по десяти ракетах, а їх запустять дванадцять, то дві прорвуться. Тому росіяни будуть збільшувати проміжки обстрілів, але стрілятимуть до останнього дня війни", - каже Романенко.

Експерт наголошує, що неправильно просто сидіти і сподіватися, що в РФ закінчаться ракети. Ракети у них можуть скінчитися лише тоді, коли Україна зробить власні ракети "Грім", власні "Шахеди" і розстрілюватиме підприємства російських окупантів, на яких виробляють ці ракети, зазначає Романенко.

"Вони розташовані у промисловому районі на північний захід від Москви, де розташовані основні оборонні підприємства, які, якщо не виробляють повний цикл, то хоча б комплектуючі до цих ракет – радіоелектроніку, гіроскопи, систему управління. Адже в НАТО кажуть, що передача західних озброєнь призведе до ескалації війни, але не заперечують проти пострілів у будь-яку точку Росії українськими ракетами чи БПЛА", - зазначає експерт.

Масована ракетна атака по Україні 9 березня

Країна-агресорка Росія масово атакувала Україну ракетами у ніч на четвер, 9 березня. У Києві та 12 областях України під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Подекуди вибухи були пов’язані з роботою протиповітряної оборони, проте в багатьох областях та Києві були "прильоти".

У столиці через масовий ракетний удар без світла тимчасово залишилися приблизно 15% киян, 40% були без опалення.

Внаслідок ракетної атаки відомо про шістьох загиблих. П’ятеро людей загинули під завалами власного будинку на Львівщині, ще одна людина – у Дніпропетровській області. Також є постраждалі і руйнування.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що російські загарбники під час масового ракетного удару в ніч на 9 березня випустили по Україні 81 ракету різного типу. Зокрема, були випущені по шість ракет X-22 та Х-47 "Кинджал", які Україна не може збивати.

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