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Дізналися з новин: у Росії заявили, що нічого не знали про евакуацію людей з "ЛДНР"

18 лютого 2022, 18:12

У Путіна взагалі "не в курсі" про ситуацію на Донбасі.

Дмитро Пєсков
Дмитро Пєсков / УНІАН

Спікер президента Росії Дмитро Пєсков не володіє інформацією про масову евакуацію жителів тимчасово окупованих районів Донбасу на територію Ростовської області Російської Федерації.

"Я не знаю, що зараз відбувається у Пушиліна (ватажок терористичної "ДНР")", — заявив спікер Путіна журналістам.

Також Пєсков підкреслив, що "не володіє інформацією", чи узгоджувалася ця евакуація з російською стороною.

"Я не знаю, що там відбувається", – додав він.

Про евакуацію не знали і в Ростові

В адміністрації губернатора Ростовської області прокоментували заяву глави самопроголошеної "ДНР" Дениса Пушиліна про евакуацію в регіон населення "ДНР". В адміністрації журналістам повідомили, що поки у них немає ніякої інформації про плановане розгортання пунктів тимчасового розміщення для біженців. Чиновники кажуть, що знають про рішення глави "ДНР" лише з новин.

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читайте такожНавіщо в "ЛДНР" заявили про евакуацію населенняУ прикордонному управлінні ФСБ по Ростовській області не стали коментувати заяву Пушиліна.

Раніше повідомлялося, що Денис Пушилін виступив із заявою. За його словами, найближчим часом президент України Володимир Зеленський нібито віддасть наказ Збройним силам України переходити в наступ і реалізовувати "план вторгнення" в "ЛДНР".

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Автор: Сергій Кущ
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