Спецслужби РФ замінували низку об'єктів інфраструктури в Донецьку - розвідка

Донбас / УНІАН

Російські спецслужби замінували низку об'єктів соціальної інфраструктури у Донецьку з метою їх подальшого підриву.

Таким чином в РФ мають намір дестабілізувати ситуацію на тимчасово окупованих територіях нашої держави і створити підстави для звинувачення України в терактах, повідомили в ГУР МО України.

Жителів підконтрольних "ДНР" і "ЛНР" територій ГУР Міноборони закликало не залишати будинки і не користуватися громадським транспортом.

Загострення ситуації на Донбасі

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.

читайте такожВерещук про те, що відбувається на Донбасі: "Нас намагаються схилити до поступок"Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.

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18 лютого ватажки бойовиків" ДНР " і "ЛНР" виступили із заявою. За їх словами, найближчим часом президент України Володимир Зеленський нібито віддасть наказ Збройним силам України переходити в наступ і реалізовувати "план вторгнення" в "ЛДНР".

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