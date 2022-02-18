Верещук про те, що відбувається на Донбасі: "Нас намагаються схилити до поступок"

Ірина Верещук заявила про нагнітання паніки / скріншот

Віце-прем'єр і міністр по Донбасу Ірина Верещук заявила, що нагнітанням ситуації на Донбасі Російська Федерація намагається схилити Україну до поступок.

"Те, що відбувається на окупованих територіях - нагнітання паніки російськими окупантами. Нас намагаються схилити до поступок", - заявила Верещук під час брифінгу в РНБО.

читайте також"Ми вас чекаємо, ми створимо всі умови": Верещук закликала українців бігти з "ЛДНР"Також вона зазначила, що "Україна - не ворог мирним жителям ОРДЛО".

Загострення на Донбасі

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині.

При цьому в російських ЗМІ запустили дезінформацію про те, що в результаті обстрілу нібито постраждав дитсадок на території так званої "ЛНР".

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Увечері 17 лютого проросійські бойовики відновили обстріл Станиці Луганської. В результаті обстрілу зруйновано житловий будинок.

18 лютого ватажок терористичного угруповання "ДНР" Денис Пушилін через нібито загострення військового конфлікту на Донбасі оголосив масову евакуацію населення.

Президент РФ Володимир Путін доручив уряду Росії терміново забезпечити виплату кожному біженцю, котрий прибуває в Ростовську область із Донбасу, по 10 тис. рублів.

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