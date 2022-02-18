Сирени, величезні черги і збій зв'язку: що зараз відбувається в ОРДЛО

У Донецьку черги біля банкоматів / twitter.com/dneprotwi

На тлі загострення ситуації на Донбасі окупанти оголосили евакуацію місцевих жителів, повідомляють російські ЗМІ у п'ятницю, 18 лютого.

Тих, у кого є особистий транспорт, закликають їхати на пункти пропуску на кордон з Росією, для інших готують автобуси.

В окупованому Донецьку включили сирени цивільної оборони. Зазвичай сирени в місті включають два-три рази на місяць, але після попередження окупаційної влади. Цього разу окремо попередження не було. Але після заяв ватажків "ЛДНР" людям на мобільні телефони прийшли смс про евакуацію.

Проблеми з мобільним зв'язком

Місцеві Telegram-пабліки повідомляють, що на тлі евакуації почалися проблеми мобільним зв'язком в Донецьку. Зокрема, про збій повідомляють абоненти оператора" Фенікс " з різних районів міста.

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Черги на заправках і біля банкоматів

У Мережі вже з'являються фото і відео черг на заправках і біля банкоматів. Місцеві жителі намагаються заправити свої авто і зняти готівку перед евакуацією.

Людей евакуюватимуть автобусами

Окупаційна влада поширила інформацію про місця і час збору для евакуації. Зокрема, в кожному районі Донецька визначені пункти, де людей чекатимуть автобуси. Перші рейси на російський кордон очікуються о 19: 00 за Києвом.

?? Почалася евакуація Донецька. З'явилася інформація, що є проблеми зі стільниковим зв'язком. #Донецькpic.twitter.com/9JDyfMxCjP - Дівоча вежа (@MaidenTowerAZ) February 18, 2022

У Мережі поширюються фото оголошень, в яких зазначено, що чоловікам у віці 18 - 55 років заборонено залишати окуповані території.

Тим часом вже почалася евакуація дитячих будинків та інтернатів з Донецька і Луганська.