Загроза захоплення РФ Дніпра і Харкова: генерал-лейтенант дав тривожний прогноз

Україні необхідно готуватися до непростих сценаріїв, вважає Ігор Романенко.

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Ігор Романенко спрогнозував варіанти продовження агресії РФ / Колаж Главред, Міноборони РФ

Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко оцінив загрозу захоплення РФ значної частини Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей до 2026 року.

"Оцінка повинна бути перш за все військовою людиною. Треба опрацьовувати всі варіанти, в тому числі важкі. Значна кількість їх військових і резервів забезпечують їм поки невелике тактичне, але просування. Нам треба зупинити таке просування, набратися сил, щоб відбивати території", - підкреслив він в ефірі NV.

Разом з тим генерал-лейтенант ЗСУ нагадав про те, що російський диктатор Володимир Путін не залишає намірів захопити території України ще з 2014 року.

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"І Захід до цього ставився досить вільно. Божевільний чи не божевільний, але він готувався і здійснив потім такі плани", — каже військовий.

Разом з тим співрозмовник попередив про те, що необхідно готуватися і до непростих сценаріїв, а для цього ЗСУ потрібні сили і засоби.

"І тут велика робота з союзниками і з нашим військово-промисловим комплексом. А також вирішення питання мобілізації та демобілізації. Зараз офіційно озвучили, що нам потрібно до 20 тисяч на місяць військовослужбовців для того, щоб успішно проводили дії сили оборони України. Це непросте завдання", - додав Романенко.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося про те, що РФ в найближчі тижні може почати більш інтенсивні наступи. Окупанти перегруповують сили і скоро можуть почати активніше наступати на фронті, інтенсивність боїв зростає.

Нагадаємо, заступник помічника американського президента з питань національної безпеки Джонатан Файнер назвав план США на 2024 рік. Колективний Захід на чолі з США має намір докласти зусиль для того, щоб до кінця 2024 року Україна змогла вести переговори з Росією на вигідних для Києва умовах. Москві доведеться або йти на діалог, або зіткнутися з сильнішою Українською державою. Сили оборони України зможуть перейти в новий наступ.

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