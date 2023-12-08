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Україна не зможе швидко отримати гроші від активів Росії в ЄС – Reuters

Альона Вороніна
8 грудня 2023, 19:21
Прийняття рішення про передачу цих активів може затягнутися. Швидкого рішення не передбачається – сумніви Франції, Німеччини і Бельгії можуть зупинити прогрес.
Евросоюз, Россия
Україна не зможе швидко отримати гроші від активів Росії в ЄС/ колаж: Главред, фото: УНІАН

Україна не зможе швидко отримати прибуток від російських активів, які потрапили під санкції Євросоюзу. Незважаючи на те, що прийняття механізму передачі коштів очікувалося уже найближчим часом, прогрес у цьому питанні може бути зупинений через сумніви Франції, Німеччини та Бельгії.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на слова дипломатичних джерел та інших представників Євросоюзу. У виданні зазначають, що в Європейському Союзі було заарештовано приватні російські активи на суму приблизно 28 млрд євро. Крім цього, було заарештовано 207 млрд євро коштів російського центрального банку.

Механізм передачі цих коштів можуть офіційно представити 12 грудня. Цей механізм стосується 125 млрд євро із вищезазначеної суми, які належать бельгійській компанії Euroclear. Згідно з оцінками Бельгії, з цієї суми уже надійшло і надійде у 2023-2024 роках 2,3 млрд євро у вигляді податків. І саме ці кошти хочуть відправити на допомогу Україні.

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Але після того, як відбудеться презентація цього механізму, відповідну пропозицію Єврокомісії повинні схвалити усі 27 країн-членів Євросоюзу. Проте у Reuters зазначають, що, за словами дипломатів, лідери Євросоюзу не схвалять остаточно цю пропозицію на саміті 13-14 грудня.

Зазначається, що швидкої угоди не передбачається, оскільки "важкоатлети" Німеччина і Франція озвучують застереження. У виданні вважають, що узгодження таких заходів та введення їх у дію може зайняти тижня або місяці.

Україні можуть передати заморожені в ЄС російські активи

Раніше повідомлялося, що ЄС готує пропозицію обкласти податком прибуток від більш ніж 200 млрд євро заморожених активів російського Центрального банку, щоб допомогти відновленню України.

Як повідомляє Bloomberg, 12 грудня Європейська комісія попередньо планує представити законодавчу пропозицію про введення податку на прибуток, отриманий від заморожених активів росіян.

Також раніше повідомлялося, що Бельгія передає 1,7 мільярди із заморожених активів Росії. Прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо оголосив про створення спеціального фонду для надання фінансової підтримки Україні у розмірі 1,7 мільярда євро. Цей фонд буде фінансуватися за рахунок коштів, одержаних від оподаткування російських активів, які були заморожені в Бельгії.

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