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РФ у найближчі тижні може почати інтенсивніші наступи – глава розвідки Естонії

Альона Вороніна
9 грудня 2023, 02:35
Окупанти перегруповують сили і скоро можуть почати активніше наступати на фронті, інтенсивність боїв зростає.
Украинские военные
РФ у найближчі тижні може почати інтенсивніші наступи/ колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

Країна-агресорка Росія почала перегруповувати свої сили. Це може означати, що в найближчі тижні можуть початися ще більш активні наступи російських загарбників в Україні.

Про це заявив командувач Центру військової розвідки Естонії Антс Ківісельг, повідомляє ERR. Він зазначив, що ситуація в Україні загострюється.

"Загальна інтенсивність боїв знову зросла порівняно з попереднім тижнем приблизно на чверть. Росія намагається повернути собі ініціативу на всіх лініях фронту, але, попри це, серйозних змін на лінії фронту не відбулося", – сказав Ківіселг.

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Він зазначив, що окупанти продовжують спрямовувати свої основні сили на район Авдіївки, там тривають найбільш інтенсивні бої.

У той же час Ківіселг зазначив, що російські загарбники змінили свою наступальну тактику і від прямих атак піхоти перейшли до ударів на далекі дистанції. Такі зміни у тактиці окупантів ускладнили перегрупування українських військ, а також створення і покращення оборонних позицій української армії.

Також глава розвідки Естонії зазначив, що російські окупанти за тиждень втратили приблизно 10 тисяч осіб вбитими і пораненими, що є досить значною цифрою.

Полковник Ківісельг також зазначив, що оборона України, як і раніше, не пробита.

"Збройні сили України, як і раніше, утримують два плацдарми на річці Дніпро, як у населених пунктах Кринці, так і в Поймі. Це, своєю чергою, змусило Росію перекинути додаткові війська в цьому напрямку", – сказав він.

Війна в Україні

Раніше начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко попередив про нове рішення Путіна. За словами Романенка, росіяни незважаючи на важкі погодні умови, планують захопити Луганську та Донецьку області в межах адміністративних кордонів до кінця поточного року. Таку мету визначив російський диктатор Володимир Путін.

У Foreign Policy раніше зазначали, що Захід повинен допомогти Україні повернути Крим, у сценарії 3 етапи. У виданні зазначають, що Україна перейшла на новий етап війни і Заходу слід надати більш рішучу військову підтримку. Країни-партнери повинні зосередитися на наближенні перемоги Києва і допомогти країні повернути окупований Крим. Успіх кампанії повинні забезпечити ізоляція півострова, удари по військових об'єктах ворог та ураження важливих об'єктів на території самої РФ.

Нагадаємо, заступник помічника американського президента з питань національної безпеки Джонатан Файнер назвав план США на 2024 рік. Колективний Захід на чолі зі США має намір докласти зусиль для того, щоб до кінця 2024 року Україна змогла вести перемовини із Росією на вигідних для Києва умовах. Москві доведеться або йти на діалог, або зіткнутися з сильнішою українською державою. Сили оборони України зможуть перейти в новий наступ.

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