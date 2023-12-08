РФ намагається скопіювати українські морські дрони: у ГУР заявили про новий план Кремля

Окупанти збирають уламки таких дронів, щоб спробувати самостійно їх відтворити.

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РФ намагається скопіювати українські морські дрони/ колаж: Главред, фото: u24.gov.ua, скрін

Російські окупанти намагаються скопіювати українські морські дрони. Загарбники збирають уламки таких дронів, щоб спробувати відтворити їх.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону. Він зазначає, що окупанти хочуть зібрати з цих залишків щось, що буде працювати, а потім запустити це у виробництво.

"Вони працюють над цим (копіюють морські дрони – ред.) і ретельно збирають уламки, залишки українських морських дронів. Пробують, як можна більше зібрати із залишків щось, що буде працювати, і спробувати налагодити виробництво", – сказав Юсов. відео дня

Юсов наголосив, що морські дрони продовжують бути загрозою для флоту країни-агресорки Росії у Чорному морі, і загарбники усвідомлюють цю загрозу.

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів про мету ранкового ракетного удару РФ. Окупанти вранці запустили по Україні 19 крилатих ракет. Це була або "проба пера", або початок здійснення регулярних ракетних пусків, каже Коваленко.

Також раніше у ЗСУ розкрили два "завдання" ворогові від Путіна. Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький. Окупаційні війська агресора Росії хочуть будь-якою ціною оточити Авдіївку і захопити всю Донецьку область. Росіян масово кидають у бій, вони намагаються виконати установку Москви. Йдуть дуже інтенсивні бойові дії.

Нагадаємо, у ГУР анонсували нові рейди до Криму і назвали цілі. Бійці Сил оборони України здійснювали більше рейдів до окупованого Криму, сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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